Λεωφορείο με δεκάδες Παλαιστίνιους που αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από την ισραηλινή φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έφτασε στη Ραμάλα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τις σορούς τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Φορώντας σάρπες και παραδοσιακά παλαιστινιακά μαντίλια για να καλύψουν τις στολές της φυλακής, οι αποφυλακισθέντες κατέβηκαν από το λεωφορείο μπροστά σε πυκνό πλήθος σε αγαλλίαση, προτού πάνε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, μετέδωσε ο δημοσιογράφος.

Πηγή: skai.gr

