Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραμέρισε τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Λευκού Οίκου και Ευρώπης για την Ουκρανία την Τετάρτη, λέγοντας ότι εμπιστεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ και Θέλει η «ιδιαίτερη σχέση» που έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνει «ακόμη πιο ισχυρή».

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο news.sky.com, μιλώντας σε δημοσιογράφους ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Στάρμερ επέμεινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εργαζόταν «αθόρυβα» με τον πρόεδρο για το θέμα της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς εάν μπορούσε να εμπιστευτεί τον Πρόεδρο Τραμπ υπό το φως των όσων συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός απάντησε «ναι».

«Έχω καλή σχέση μαζί του», είπε. «Όπως γνωρίζετε, τον έχω γνωρίσει, του έχω μιλήσει στο τηλέφωνο και αυτή η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι μια ιδιαίτερη σχέση με μακρά ιστορία. Και όπως είπα, θέλω να γίνει ακόμη πιο ισχυρή».

Αλλά πριν ο Βρετανός πρωθυπουργός φτάσει στην Ουάσιγκτον, ο σχεδιασμός του ταξιδιού είχε μια μικρή «ταραχή» καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ φαινόταν να σκέφτεται την προοπτική ενός αμερικανικού στρατιωτικού αποκλεισμού της Ουκρανίας ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας - βασικό αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

«Δεν πρόκειται να δώσω εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Τραμπ στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη. «Θα αφήσουμε την Ευρώπη να το κάνει αυτό γιατί η Ευρώπη είναι ο διπλανός γείτονας».

Οι παρατηρήσεις του Τραμπ φάνηκαν να έρχονται σε αντίθεση με εκείνες που έκανε ο Στάρμερ καθ' οδόν προς την Ουάσιγκτον, καθώς επανέλαβε το πόσο σημαντικός θα είναι ένας στρατιωτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

«Όλοι θέλουμε ένα ειρηνικό αποτέλεσμα», είπε ο Στάρμερ. «Πρέπει να είναι μια διαρκής ειρήνη και αυτό απαιτεί να θέσουμε σε εφαρμογή μια αποτελεσματική εγγύηση ασφάλειας. Ποια ακριβώς θα είναι αυτή, είναι προφανώς αντικείμενο έντονης συζήτησης».

Και πρόσθεσε: «Αλλά ο λόγος που λέω ότι η στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι τόσο σημαντική είναι ότι η εγγύηση ασφαλείας πρέπει να είναι επαρκής για να αποτρέψει τον Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά, γιατί η ανησυχία μου είναι ότι αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς υποστήριξη, απλά θα δώσει στον Πούτιν την ευκαιρία να περιμένει και να επιτεθεί ξανά, γιατί η φιλοδοξία του σε σχέση με την Ουκρανία είναι αρκετά προφανής, νομίζω ότι το βλέπουν όλοι».

Ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ετοιμάζονται να βάλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στο έδαφος για να αστυνομεύουν τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, οι ηγέτες ήταν ξεκάθαροι ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για τον περιορισμό του Προέδρου Πούτιν και η εξασφάλιση αυτής της υποστήριξης είναι ο βασικός σκοπός του ταξιδιού του Βρετανού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε επίσης οι σαφείς εγγυήσεις στρατιωτικής υποστήριξης και ασφάλειας των ΗΠΑ να αποτελούν μέρος της συμφωνίας του με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά, αλλά ένα πλαίσιο που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα και από τις δύο πλευρές δεν περιλάμβανε ρητή αναφορά σε οποιαδήποτε τέτοια υποστήριξη.

Πριν από το ταξίδι στην Ουάσιγκτον, ο βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες του Ηνωμένου Βασιλείου - βασικό αίτημα όλων των μελών του ΝΑΤΟ από τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς προσπαθεί να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και να δείξει στον Πρόεδρο Τραμπ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμο να παίξει τον ρόλο του.

«Όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, για δεκαετίες λειτουργούσαμε ως «γέφυρα» λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχουμε με τις ΗΠΑ αλλά και της πίστης μας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», είπε ο Στάρμερ.

«Ήμουν απολύτως αποφασισμένος ότι δεν πρόκειται να επιλέξουμε μεταξύ της μιας πλευράς του Ατλαντικού και της άλλης. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, θα συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, αυτό κάναμε για δεκαετίες, και αυτό θα κάνουμε όσο είμαι πρωθυπουργός».

Ο Στάρμερ έδωσε επίσης στο βρετανικό κοινό ένα «μήνυμα καθησυχασμού» μετά την απόφασή του να επιταχύνει τις αμυντικές δαπάνες ενόψει της ρωσικής επιθετικότητας, λέγοντας ότι το έκανε για να «διασφαλίσει την ασφάλειά τους» και οι αυξημένες επενδύσεις θα έφερναν ευκαιρίες. «Θέλω να διαβεβαιώσω το βρετανικό κοινό ότι αυτό που κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας».

«Θέλω επίσης να είμαι σαφής ότι αυτή είναι μια ευκαιρία γιατί, καθώς αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες, αυτό δίνει μια ευκαιρία για τη βιομηχανική στρατηγική μας, για θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στην άμυνα», κατέληξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

