Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ θα βάλει το SPD στην κυβέρνηση;

«Ο νέος που θα σύρει την άμαξα» ή ένας «νέος Βοναπάρτης»; Οι γνώμες διίστανται για τον 47χρονο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, μαζί με τη Σάσκια Έσκεν από το 2021 και από σήμερα νέο επικεφαλής της αποδυναμωμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών στη γερμανική βουλή.



Η πρώτη ρήση ανήκει στον 65χρονο Ρολφ Μύτσενιχ, τον επικεφαλής της Κ.Ο. του SPD την περίοδο της καγκελαρίας του Όλαφ Σολτς, ο οποίος έδωσε στον διάδοχό του τη συμβουλή, να οδηγήσει το SPD στις διεργασίες για σχηματισμό κυβέρνησης «με διαυγές σθένος, με σαφή εξουσία και ξεκάθαρες θέσεις», σημειώνει το δίκτυο n-tv.

Τάσεις «βοναπαρτισμού» βλέπει όμως μια άλλη μερίδα ομοϊδεατών του, εξ ου και δεν εξελέγη ομόφωνα νέος επικεφαλής της Κ.Ο των 120 πλέον εδρών αντί των προηγούμενων 207. Λένε ότι θα έπρεπε και αυτός να αναλάβει μερίδιο για την ευθύνη της πικρής ήττας των Σοσιαλδημοκρατών, ως συμπρόεδρος του κόμματος, όπως έκανε και ο Όλαφ Σολτς, ήδη από το βράδυ της Κυριακής.Παρόλα αυτά ο Κλίνγκμπαϊλ, που από την αριστερή πέρασε στην συντηρητική πτέρυγα του κόμματος πριν από κάποια χρόνια, θεωρεί ότι το πρόσωπο του προέδρου του κόμματος και του επικεφαλής της Κ.Ο. θα πρέπει να ταυτίζονται. Άλλοι λένε ότι έχει απώτερες βλέψεις: να γίνει Αντικαγκελάριος ή τουλάχιστον υπουργός, αν και ο ίδιος λέει ότι οι προσωπικές βλέψεις του καθενός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις διαβουλεύσεις με τη Χριστιανική Ένωση.Η ήττα των Σοσιαλδημοκρατών την Κυριακή δεν ήταν απλώς μια ήττα. Ήταν η χειρότερη εκλογική συντριβή του ιστορικού γερμανικού κόμματος τα τελευταία 130 χρόνια. Ως ένας από τους «αρχιτέκτονες της εκλογικής αποτυχίας» θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί ήδη και όχι να αναρριχηθεί στην προεδρία της Κ.Ο. του κόμματος, ανέφερε στο Spiegel ο επικεφαλής της νεολαίος των Σοσιαλδημοκρατών (JuSo) Φίλιπ Τούρμερ. Πολλοί λένε επίσης ότι, αντί του Κλίνγκμπαϊλ, αυτόν τον ρόλο θα έπρεπε να είχε αναλάβει ο Μπόρις Πιστόριους, υπ. Άμυνας επί Σολτς και δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γερμανία. Ο ίδιος κρατά κλειστά τα χαρτιά του και επιλέγει μια πιο αθόρυβη στάση για την ώρα.Μερτς-Κλίνγκμπαϊλ: Θα βγει λευκός καπνός;Για τον Λαρς Κλίνγκμπαϊλ στόχος την επομένη της ήττας, όπως είπε, ήταν η ανάλυση των λόγων που οδήγησαν στην εκλογική πανωλεθρία. «Θα γίνει ανάλυση και να ακολουθήσουν συνέπειες. Φυσικά πρέπει να υπάρξουν αλλαγές» δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι «οι νίκες και οι ήττες εμπεριέχουν και τον ίδιο». Για τον Κλίνγκμπαϊλ η βασική αποστολή το επόμενο διάστημα είναι να ηγηθεί των συνομιλιών με τον Φρίντριχ Μερτς, πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών για σχηματισμό «μεγάλου συνασπισμού».Ζητά «δίκαιες διαπραγματεύσεις» και στέλνει μήνυμα προς τον Μερτς πριν καν ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις, ότι σε όλο αυτό ο Μερτς δεν μπορεί να «τρέχει μόνος» και ότι για να σχηματιστεί κυβέρνηση χρειάζονται δύο. Τα μεγάλα αγκάθια αυτή τη στιγμή είναι κυρίως το μεταναστευτικό και η δημοσιονομική πολιτική, με τήρηση ως έχει ή αναθεώρηση του κανόνα του χρεόφρενου.Έστειλε όμως και ένα ακόμη σαφές μήνυμα για το πώς θα κινηθεί το κόμμα του απέναντι στη νέα αξιωματική αντιπολίτευση, την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Όπως τόνισε, Σοσιαλδημοκράτες δεν πρόκειται να ψηφίσουν στη βουλή για αντιπρόεδρο της Μπούντεσταγκ από την ακροδεξιά, Εναλλακτική για τη Γερμανία, το δεύτερο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα.Aπό τους Jusos στην κορυφή του SPDO Λαρς Κλίνγκμπαϊλ γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1978 σύμφωνα με τη γερμανική Wikipedia. Είχε γενέθλια την ημέρα των εκλογών. Κατάγεται από τη μικρή πόλη Ζόλταου της Κάτω Σαξονίας, γιος στρατιωτικού και πωλήτριας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία και Ιστορία στο Ανόβερο ως υπότροφος του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ. Ξεκίνησε την πολιτική σταδιοδρομία του το 2001 από το πολιτικό γραφείο του Γκέρχαρντ Σρέντερ και ήταν ενεργό μέλος στη νεολαία του κόμματος.Πέρασε από τα τα στάδια της κομματικής ιεραρχίες, είχε διάφορα πόστα σε τοπικό επίπεδο και το 2009 κατάφερε να εκλεγεί στην ομοσπονδιακή βουλή. Από το 2017 έως το 2021 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του κόμματος και από το 2021 μοιράζεται την προεδρία του κόμματος με την Σάσκια Έσκεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.