Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης (Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης), υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η πρώτη αντίδραση της Χαμάς

Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαμάς στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Χαμάς απέρριψε την ψήφιση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του σχεδίου ψηφίσματος που υπέβαλαν οι ΗΠΑ για την έγκριση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στα δικαιώματα και τα αιτήματα των Παλαιστινίων, ευνοεί την ισραηλινή κατοχή και επιδιώκει να επιβάλει διεθνή κηδεμονία στον θύλακα, στην οποία αντιτίθενται οι Παλαιστίνιοι και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Το ψήφισμα επιβάλλει έναν διεθνή μηχανισμό κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο ο λαός μας και οι παρατάξεις του απορρίπτουν», ανέφερε η ομάδα σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Telegram. Συνεχίζει:

Η ανάθεση στη διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων εντός της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, την αφαιρεί από την ουδετερότητά της και την μετατρέπει σε εμπλεκόμενο μέρος της σύγκρουσης υπέρ της κατοχής.

Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη, εφόσον συσταθεί, πρέπει να αναπτύσσεται μόνο στα σύνορα για να διαχωρίζει τις δυνάμεις, να επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός και πρέπει να βρίσκεται πλήρως υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ομάδα θα απορρίψει τον ξένο έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.