Απόψε το σχέδιο Τραμπ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας

Απόψε τα μεσάνυχτα αναμένεται να αρχίσει η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά την οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία το αμερικανό σχέδιο απόφασης που θα υιοθετεί το σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα . Το κείμενο του προσχεδίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρεται και στις αρμοδιότητες της «πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης», που προβλέπεται να εγκατασταθεί στη Γάζα, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ως προς τη σύνθεσή της.

Μετέωρο το ζήτημα της πολυεθνικής δύναμης

Συγκεκριμένα, ενώ η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να στείλει στρατεύματα, όπως δήλωσε χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, το ενδεχόμενο αυτό έχει μπλοκαριστεί με βέτο του Ισραήλ λόγω των τεταμένων σχέσεων με την διακυβέρνηση Ερντογάν. Παράλληλα, παρότι και η Ινδονησία είναι πρόθυμη να αποστείλει 20.000 στρατιώτες, το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ ουσιαστικά εμποδίζει τη συμμετοχή της. Τέλος, ενώ το Αζερμπαϊτζάν αρχικά προθυμοποιήθηκε να αποστείλει στρατό στη Γάζα, τώρα εμφανίζεται πιο συγκρατημένο – προφανώς μετά το αντιτουρκικό ισραηλινό βέτο. Πάντως, όπως διευκρίνισε σήμερα ο αδελφός του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτσογκ και τέως πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Μάικλ Χέρτσογκ, η αίσθηση που έχει αποκομίσει - αναφερόμενος ειδικά στις προθέσεις της Ινδονησίας - είναι πως σε γενικές γραμμές οι χώρες που ενδιαφέρονται να έχουν παρουσία στη Γάζα, στοχεύουν κυρίως στην επιτήρηση της δημόσιας τάξης και σε μία ενεργό στρατιωτική παρέμβαση που θα αναγκάσει την Χαμάς να αφοπλιστεί. Κατά τον Χέρτσογκ, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ φέρονται να ελπίζουν πως η Χαμάς θα παραδώσει οικειοθελώς τον βαρύ της οπλισμό. Ωστόσο, τέτοια διαβεβαίωση δεν υπάρχει. Αντιθέτως, η Χαμάς με χθεσινή της ανακοίνωση τάσσεται κατά της εγκατάστασης της πολυεθνικής δύναμης, χαρακτηρίζοντάς την ως μία πράξη ξένης επιβολής που εμποδίζει την αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού.

Ισραηλινές προσπάθειες να μεταβληθεί το αμερικανικό σχέδιο απόφασης

Εν τω μεταξύ, στο Ισραήλ τις τελευταίες μέρες εκφράζονται προβληματισμοί από την διατύπωση του αμερικανού σχεδίου απόφασης επειδή συσχετίζεται το πέρας της παρουσίας της πολυεθνικής δύναμης με τη σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, κατόπιν αμερικανικής διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων και υπό τον όρο ότι θα διαπιστωθεί πως η κυβέρνηση της Ραμάλας θα έχει εκδημοκρατίσει τους πολιτειακούς της θεσμούς. Πάντως, χθες (16/11) ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, ενώ ο αρχηγός του στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε ότι οι μονάδες στη Γάζα είναι έτοιμες να αφοπλίσουν την Χαμάς και να ανακαταλάβουν τις περιοχές που ελέγχει η οργάνωση.



Εν μέσω αντικρουόμενων διαρροών και δηλώσεων, ερωτηματικά προκύπτουν για τη στάση που θα τηρήσει η Ρωσία στην αποψινή ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την αφορμή για ποικίλες εκτιμήσεις στα ισραηλινά ΜΜΕ έδωσε η χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία Νετανιάχου-Πούτιν, κατά την οποία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κρεμλίνου, συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα.

