Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία «μιας χούφτας εξτρεμιστών»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε έντονα τη βία που προκάλεσε μια χούφτα εξτρεμιστών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά από νέα επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα.

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Τζαμπάα, κοντά στη Βηθλεέμ, προκαλώντας αντιδράσεις από το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως ακόμη ένα βήμα κλιμάκωσης της βίας και κάλεσε για αυστηρή αντιμετώπιση των υπευθύνων. Παράλληλα, ο Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτης του αριστερού συνασπισμού «Οι Δημοκράτες», μίλησε για εβραϊκή τρομοκρατία εκτός ελέγχου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις βίαιες ταραχές που υποκινούνται από εξτρεμιστές, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν τους εποίκους στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (όπως αποκαλεί το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη). Ο ίδιος δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα, καλώντας τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά την κατεδάφιση του φυλακίου του εβραϊκού οικισμού Τζουρ Μισγάβι, στο συγκρότημα Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε από εκατοντάδες αστυνομικούς και στρατιώτες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν μπουλντόζες, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ξέσπασαν συγκρούσεις και οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση καπνογόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Η επίθεση στο χωριό Τζαμπάα εκτιμάται ότι ήταν αντίδραση στη διάλυση του φυλακίου του εβραϊκού οικισμού από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

