Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έλαβε επιστολή από τον Ιρανό πρόεδρο πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έλαβε τη Δευτέρα επιστολή από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, μια μέρα πριν από την επίσκεψη του de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο της επιστολής ούτε αν σχετίζεται με την επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

