WSJ: Αυξάνεται η δημοτικότητα της Χαμάς στη Γάζα - «Πονοκέφαλος» για τον Τραμπ

Η δημοτικότητα της Χαμάς έχει αυξηθεί μεταξύ των Παλαιστινίων στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός, τερματίζοντας την πτώση που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ και θέτοντας σε κίνδυνο το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φέρει την ειρήνη στην περιοχή μέσω του αφοπλισμού της Χαμάς.

Ένας σημαντικός λόγος για την άνοδο της δημοτικότητας της Χαμάς είναι η ασφάλεια, τονίζει η Wall Street Journal. Τον περασμένο μήνα, καθώς ξεκινούσε η εκεχειρία και οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονταν, οι μαχητές της Χαμάς επανεμφανίστηκαν στους δρόμους ως δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, περιπολώντας και στοχεύοντας εγκληματίες μαζί με αντιπάλους και επικριτές. Ενώ πολλοί κάτοικοι της Γάζας έχουν αρνητική άποψη για την τρομοκρατική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τις ΗΠΑ και δεν τους αρέσει να βλέπουν την οργάνωση να επανακτά τη δύναμή της, οι Παλαιστίνιοι έχουν καλωσορίσει τη μείωση της εγκληματικότητας και των λεηλασιών.

«Ακόμη και όσοι αντιτίθενται στη Χαμάς, η ιδέα της ασφάλειας είναι κάτι που επιθυμούν», δήλωσε ο Χαζέμ Σρούρ, 22 ετών, επιχειρηματίας στην πόλη της Γάζας. «Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε μια κατάρρευση της ασφάλειας με κλοπές, βιαιοπραγίες και αναρχία». «Κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει εκτός από τη Χαμάς, και για αυτό ο κόσμος τους υποστηρίζει», είπε ο ίδιος σύμφωνα με τη WSJ.

Πριν από την εκεχειρία, πάνω από το 80% της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς του το άρπαζαν απελπισμένοι κάτοικοι της Γάζας ή ένοπλες συμμορίες, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UNOCHA).

Τον τελευταίο μήνα, οι κλοπές μειώθηκαν σε περίπου 5% των παραδόσεων, σύμφωνα με την υπηρεσία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βοήθεια αυξάνεται και η «αστυνομία» της Χαμάς αποτρέπει την εγκληματικότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της UNOCHA.

Η μείωση της εγκληματικότητας και η συνεχιζόμενη υποστήριξη της ένοπλης αντίστασης κατά του Ισραήλ επέτρεψαν στη Χαμάς να ανασυγκροτήσει την εικόνα της και να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο στην περιοχή, καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι αντιλαμβάνονται πλέον τη μαχητική οργάνωση με πιο ρεαλιστικούς όρους, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αναλυτές και Παλαιστίνιους από όλη τη Γάζα.

Σε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας, με έδρα τη Δυτική Όχθη, το 51% των ερωτηθέντων κατοίκων της Γάζας εξέφρασαν θετικές απόψεις για την απόδοση της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε σύγκριση με το 43% τον Μάιο και το 39% πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Η δημοσκόπηση είχε περιθώριο σφάλματος 3,5 μονάδων. Σε ξεχωριστή ερώτηση σχετικά με την υποστήριξη πολιτικών κομμάτων σε θεωρητικές εκλογές, το 41% των κατοίκων της Γάζας δήλωσαν ότι τάσσονται με τη Χαμάς, αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέντε μήνες πριν και το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η διεξαγωγή δημοσκοπήσεων είναι δύσκολη στις κατεστραμμένες πόλεις της Γάζας. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν προσωπικές συνεντεύξεις με ανθρώπους στην πλευρά της Χαμάς, ενώ η μαχητική ομάδα εμπλεκόταν σε μάχες με ένοπλες φατρίες και πραγματοποιούσε δημόσιες εκτελέσεις.

Ο Khalil Shikaki, διευθυντής του κέντρου που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση, δήλωσε ότι οι δημοσκόποι του πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους της Γάζας στις σκηνές τους χρησιμοποιώντας tablet και τηλέφωνα, και ότι τα αποτελέσματα στάλθηκαν απευθείας. Πολλοί από τους κατοίκους της Γάζας που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση επέκριναν τη Χαμάς, είπε.

Πολλοί άνθρωποι όμως στη Γάζα εξακολουθούν να είναι απογοητευμένοι με τη Χαμάς και παραμένουν συγκλονισμένοι από τη βίαιη καταστολή της. «Η Χαμάς είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το χάος», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπουρνό, 33 ετών, ακτιβιστής κατά της Χαμάς που υποστηρίζει την αντίπαλη Φατάχ, η οποία στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή που κυβερνά το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Όχθης. «Από τη δική τους οπτική γωνία, το αποκαλούν διατήρηση της ασφάλειας, αλλά η πραγματική ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί με βία».

Στις αρχές του μήνα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία βοηθά στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, δημοσίευσε βίντεο από drone, στο οποίο εμφανίζονται ύποπτα μέλη της Χαμάς να κλέβουν ένα φορτηγό γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια, αφού επιτέθηκαν στον οδηγό. Η Χαμάς αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στο περιστατικό.

Η Χαμάς ελέγχει σήμερα περίπου το 47% της Γάζας, την περιοχή δυτικά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής που σηματοδοτεί το όριο αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων σύμφωνα με την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ. Η άλλη πλευρά της κίτρινης γραμμής, περίπου το 53% του θύλακα, ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Η αύξηση της υποστήριξης των Παλαιστινίων προς τη Χαμάς θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες για τη μετάβαση του σχεδίου Τραμπ στη δεύτερη φάση, η οποία απαιτεί από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραιτηθεί από κάθε ρόλο σε μια μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, σε αντάλλαγμα για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την αντικατάστασή τους από μια διεθνή δύναμη ασφαλείας.

Οι Παλαιστίνιοι που συμμετείχαν στην έρευνα στη Γάζα ήταν διχασμένοι σχετικά με το αίτημα του σχεδίου Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς, με μια μικρή πλειοψηφία 55% να αντιτίθεται και 44% να είναι υπέρ του αφοπλισμού, σύμφωνα με την έρευνα.Μια μικρή πλειοψηφία, το 52% των κατοίκων της Γάζας, διαφωνεί με την είσοδο μιας διεθνούς δύναμης με αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το σχέδιο του Τραμπ κατάφερε να σταματήσει τις περισσότερες μάχες στη Γάζα, αλλά άνοιξε επίσης το δρόμο για τη Χαμάς να εδραιώσει τον έλεγχό της. Από την πλευρά της μαχητικής οργάνωσης, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δέχτηκε σφοδρή κριτική κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ άλλων και από τις ίδιες τις υπηρεσίες ασφαλείας της, για την αποτυχία της να ενισχύσει μια εναλλακτική λύση έναντι της Χαμάς. Ο Kobi Michael, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ και στο Ινστιτούτο Μισγκάβ, ένα ισραηλινό think tank, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη Χαμάς – ή τουλάχιστον να μην της αντιτίθενται – έως ότου εμφανιστεί μια εναλλακτική λύση.

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας συμφωνούν με αυτήν την άποψη, λέγοντας ότι δεν θέλουν η Χαμάς να διαδραματίσει ρόλο σε μια μελλοντική κυβέρνηση, αν υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη διατήρηση της τάξης.

