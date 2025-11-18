Τραμπ: «Ιστορικής σημασίας η απόφαση του ΣΑ για περισσότερη ειρήνη στον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Δευτέρα την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης με την οποία ενστερνίζεται το σχέδιο που έχει εισηγηθεί για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία -- ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Η ανάρτηση Τραμπ

Συγχαρητήρια στον κόσμο για την απίστευτη ψήφο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγο, η οποία αναγνωρίζει και υποστηρίζει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, το οποίο θα προεδρεύσω εγώ και θα περιλαμβάνει τους πιο ισχυρούς και σεβαστούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ψήφος θα καταγραφεί ως μία από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, θα οδηγήσει σε περαιτέρω Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και είναι μια στιγμή πραγματικά ιστορικής σημασίας!

Ευχαριστώ τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλγερία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γουιάνα, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν, τον Παναμά, τη Σιέρα Λεόνε, τη Σλοβενία ​​και τη Σομαλία. Ευχαριστώ επίσης τις χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά υποστήριξαν σθεναρά την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας και της Ιορδανίας.

Τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και πολλές ακόμη συναρπαστικές ανακοινώσεις, θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.

Τι είναι το «συμβούλιο ειρήνης»

Το «συμβούλιο ειρήνης» που μόλις σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να αποτελέσει ένα μεταβατικό διοικητικό όργανο για τη Γάζα – υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ – με εντολή που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2027.

Σύμφωνα με το ψήφισμα που μόλις ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Γάζα πρόκειται να ανασυγκροτηθεί και να τεθεί υπό την εξουσία μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης που θα υπόκειται τελικά σε ένα συμβούλιο ειρήνης.

