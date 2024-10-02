Για ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή κάνει λόγο η γαλλική εφημερίδα «Le journal de Dimanche » επικαλούμενη ένα εμπιστευτικό έγγραφο του Γραφείου Καταπολέμησης της Παράνομης Μετανάστευσης στη Γαλλία (OLTIM), το οποίο, όπως αναφέρει, αποκαλύπτει τις τελευταίες τάσεις της μετανάστευσης στην Ευρώπη.

«Η πίεση παραμένει υψηλή, ιδίως σε συνάρτηση με την άφιξη των πρώτων Παλαιστινίων προσφύγων στην Ήπειρο, είτε πρόκειται για μεταναστευτικές ροές μέσω των Βαλκανίων είτε μέσω της Ιταλίας και της Ισπανίας», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, όπου επισημαίνεται ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ και ότι τον Αύγουστο του 2024 εντοπίστηκαν 22.557 παράτυποι μετανάστες έναντι περίπου 20.000 τον Ιούλιο.

Η έκθεση της OLTIM υπογραμμίζει την αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης κατά 9% στην κεντρική Μεσόγειο και τη θεαματική αύξηση κατά 36% στην ανατολική Μεσόγειο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

