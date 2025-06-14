Η Βρετανία στέλνει μαχητικά και ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή

Η Βρετανία μετακινεί επιπλέον στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, στη Μέση Ανατολή για να παρέχει υποστήριξη σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε δημοσιογράφους το Σάββατο, καθώς ταξίδευε προς τη σύνοδο της Ομάδας των Επτά (G7) στον Καναδά.

Το Ιράν και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκατέρωθεν πυραύλους και αεροπορικά πλήγματα το Σάββατο, μία ημέρα αφότου το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση κατά του μακροχρόνιου εχθρού του, σκοτώνοντας διοικητές και επιστήμονες και βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις, με δηλωμένο στόχο να σταματήσει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

«Μετακινούμε μέσα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών, και αυτό γίνεται για λόγους υποστήριξης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή», δήλωσε ο Στάρμερ.

Η Βρετανία ήδη διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση απειλών στο Ιράκ και τη Συρία.

Τα πληρώματα ξεκίνησαν προετοιμασίες για ανάπτυξη το πρωί της Παρασκευής, όταν έγινε σαφές ότι η κατάσταση στην περιοχή επιδεινωνόταν, ανέφερε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Περαιτέρω αεροσκάφη ανεφοδιασμού από βρετανικές βάσεις έχουν ήδη αναπτυχθεί, ενώ θα σταλούν και επιπλέον μαχητικά, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Πηγή: skai.gr

