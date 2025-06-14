Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απηύθυνε τις ευχές του για τα γενέθλιά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, εν μέσω της συνεχιζόμενης ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τον «αποφασιστικό ηγέτη» και «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ».

«Χρόνια πολλά, Πρόεδρε Donald J. Trump. Ήσασταν ένας εξαιρετικός ηγέτης, αποφασιστικός, θαρραλέος, με καθαρό όραμα και πράξεις. Κάνατε σπουδαία πράγματα για το Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε γραπτή του δήλωση.

Η τοποθέτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται μετά τα διθυραμβικά σχόλια του Τραμπ για τις ισραηλινές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικές» και «πολύ επιτυχημένες», λίγες ώρες μετά την έναρξη της ισραηλινής αεροπορικής εκστρατείας.

Ο Νετανιάχου περιέγραψε τη σύγκρουση με το Ιράν ως μέρος ενός παγκόσμιου αγώνα μεταξύ ελεύθερων κοινωνιών και ενός “εγκληματικού καθεστώτος” που επιδιώκει να εξάγει τη βία διεθνώς. «Ο εχθρός μας είναι και δικός σας εχθρός. Η νίκη μας θα είναι και δική σας νίκη», τόνισε.

Παράλληλα, συνεχάρη τον αμερικανικό στρατό για τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του, αποκαλώντας τον «φύλακα της ελευθερίας επί δυόμισι αιώνες».

Το Ιράν από την πλευρά του αρνείται κατηγορηματικά ότι αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συνυπευθυνότητα στα ισραηλινά πλήγματα, ισχυρισμό που η Ουάσινγκτον απορρίπτει.



Πηγή: skai.gr

