Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο ενός «καταστροφικού πολέμου» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν με τον πρίγκιπα διάδοχο και de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι η περιοχή μας δεν μπορεί να ανεχθεί μια νέα κρίση και ότι ένας καταστροφικός πόλεμος θα μπορούσε να δημιουργήσει κύματα παράτυπης μετανάστευσης σε όλες τις χώρες της περιοχής», τόνισε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε επίσης να «σταματηθεί» το Ισραήλ, που είναι «η βασική απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής», δηλώνοντας ότι το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα «μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων».

«Το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα αγνοεί την κατοχή και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη έχει φέρει το Ισραήλ σε αυτό το επίπεδο μη σεβασμού του νόμου και σε αυτό το επίπεδο επιθετικότητας», δήλωσε ο Ερντογάν, τη δεύτερη ημέρα της άνευ προηγουμένου σε κλίμακα ισραηλινής επίθεσης σε ιρανικό έδαφος.



Πηγή: skai.gr

