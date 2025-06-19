Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο υποστήριξης των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν. Τα σενάρια εμπλοκής που εξετάζονται είναι πολλά, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να συγκαλεί την Τετάρτη συνεδρίαση της επιτροπής εκτάκτων αναγκών COBRA, αμέσως μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο της G7.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το πώς θα απαντήσει η χώρα σε ενδεχόμενο αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, ενισχύοντας τις εικασίες ότι θα τεθεί επί τάπητος η χρήση της κοινής βάσης Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί συχνά τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit, τα μοναδικά που μπορούν να φέρουν τις «bunker buster» βόμβες που θεωρείται ότι μπορούν να πλήξουν το υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα του Φορντόου στο Ιράν. Οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση της βάσης απαιτεί τη συγκατάθεση του Λονδίνου.

Νωρίτερα φέτος, το Ηνωμένο Βασίλειο παραχώρησε τη διοικητική κυριότητα των νήσων Τσάγκος στο Μαυρίκιο, στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβάλλει 101 εκατομμύρια λίρες ετησίως για τα επόμενα 99 χρόνια, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία.

Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο να ζητηθεί η χρήση της βρετανικής βάσης στην Κύπρο για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας Λόρδος Χέρμερ εξέφρασε νομικές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι αμυντική.

Η κυβέρνηση εξετάζει πολλά σενάρια: από την πλήρη αποχή, έως την παροχή περιορισμένης υποστήριξης ή ακόμα και πλήρους συμμετοχής σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση. Η πιθανότερη επιλογή φαίνεται να είναι μια περιορισμένη εμπλοκή, με την ελπίδα πως ο Τραμπ ίσως πεισθεί να μην προχωρήσει, όσο υπάρχει ακόμη ένα «παράθυρο ευκαιρίας», όπως σημειώνουν οι Times του Λονδίνου.

Στο μεταξύ, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για ενδεχόμενες επιθέσεις κατά βρετανικών δυνάμεων στην περιοχή. Δεκατέσσερα μαχητικά Typhoon έχουν ήδη σταθμεύσει στην Κύπρο για την προστασία του προσωπικού της χώρας. Αν και τα Typhoon επιχειρούν ήδη πάνω από το Ιράκ και τη Συρία στο πλαίσιο της επιχείρησης Shader κατά του Ισλαμικού Κράτους, μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία των βρετανικών δυνάμεων ή ακόμη και για στοχευμένα πλήγματα.

Σημειώνεται ότι οι Βρετανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ έχουν ενημερωθεί να ακολουθούν τις «τοπικές συμβουλές» και να παραμείνουν στη χώρα, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών εκκένωσε μέλη οικογενειών προσωπικού της πρεσβείας λέγοντας ότι ήταν προσωρινή και ένα «προληπτικό μέτρο», με το προσωπικό να παραμένει στην πρεσβεία στο Τελ Αβίβ και στο προξενείο στην Ιερουσαλήμ.

«Πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση. Εξετάζουμε συνεχώς όλες τις συμβουλές μας και το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO) συνεχίζει να προετοιμάζεται για μια ποικιλία εξελίξεων, όπως θα περίμενε κανείς», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

