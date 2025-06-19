Ο απρόβλεπτος Τραμπ, το «κουμπί της εμπλοκής» των ΗΠΑ και οι κίνδυνοι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Ιρανοί θέλουν να πάνε στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες. Οι ίδιοι όμως το αρνούνται κατηγορηματικά. «Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να συρθεί στις πύλες του Λευκού Οίκου» τόνιζε χωρίς να κρύβει την οργή της η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ συμπληρώνοντας πως «το μόνο πιο άθλιο από τα ψέματά (Τραμπ), είναι η δειλή του απειλή να "βγάλει από τη μέση" τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν». Όπως υπογράμμισε δε, «το Ιράν δεν διαπραγματεύεται υπό εξαναγκασμό, δεν θα δεχθεί ειρήνη υπό εξαναγκασμό και σίγουρα όχι με έναν πρώην δημοφιλή πολεμοκάπηλο που προσπαθεί να κρατηθεί στη δημοσιότητα».

O Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να διατηρεί το μυστήριο όσον αφορά στην εμπλοκή ή μη των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν, σφίγγοντας περαιτέρω τον κλοιό γύρω από την Τεχεράνη μετά και τo «όχι» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ στο τελεσίγραφό του για άνευ όρων παράδοση.

Κατά τους αναλυτές, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στρατιωτικά στο μπαράζ βομβαρδισμών του Ισραήλ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη θα απαντήσει στοχεύοντας, πρώτα, αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και πιο συγκεκριμένα εκείνες που βρίσκονται στο Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ τη στιγμή που ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που θα εκτοξευτεί από το Ιράν να χρειάζεται για παράδειγμα τρία με τέσσερα λεπτά για να χτυπήσει εκείνες τις βάσεις που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου.

Επιπλέον, για τους ειδικούς σε θέματα άμυνας και πολέμου το Ιράν θα επενδύσει, ταυτόχρονα, σε έναν πόλεμο φθοράς, στοχεύοντας να εξουθενώσει τον αντίπαλό του, όπως ακριβώς έπραξε τη δεκαετία του ’80 και στον πόλεμο κατά του Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, ενώ δεν αποκλείουν να «ενεργοποιήσει» και ό,τι έχει απομείνει από τους πιο πιστούς του συμμάχους στην περιοχή - συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων του σε Ιράκ, Υεμένη και Συρία, που στο παρελθόν έχουν στοχεύσει κατά των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή.

Κάτι τέτοιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με βαρύ φόρο αίματος για τους Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή αλλά και υψηλό οικονομικό κόστος για τις ΗΠΑ στο όνομα του Ισραήλ, καθώς θα εισέρχονται σε μία πλέον ευρύτερη σύγκρουση περισσότερο αδιέξοδη από εκείνες σε Ιράκ και Αφγανιστάν, όπου γεωστρατηγικά, στο τέλος, ηττήθηκαν έχοντας, πρώτα, συρθεί σε έναν κύκλο κλιμάκωσης δίχως τέλος.

Από την εξίσωση των πλέον εφιαλτικών σεναρίων στον αγώνα επιβίωσης του ιρανικού καθεστώτος δεν μπορεί να απουσιάζουν, συνάμα, ούτε η πιθανότητα το Ιράν να σφραγίσει τα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αλλά ούτε και η πιθανότητα να στοχοθετηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των περιφερειακών του αντιπάλων, όπως για παράδειγμα εκείνες στη Σαουδική Αραβία - παρά το γεγονός ότι Τεχεράνη και Ριάντ ήρθαν πιο κοντά μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων.

«Η ζημιά για την Αμερική, σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής, θα είναι αναμφίβολα ανεπανόρθωτη» προειδοποιούσε νωρίτερα χθες ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν και το παράθυρο για διπλωματική εκτόνωση, όσο περνούν οι ημέρες και οι ισραηλινές επιδρομές κλιμακώνονται, στενεύει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.