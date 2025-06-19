Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετακίνησαν μερικά αεροσκάφη και πλοία από βάσεις στη Μέση Ανατολή που μπορεί να είναι ευάλωτες σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η κίνηση έγινε καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρατάει ακόμα κλειστά τα χαρτιά του για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ κάτοικοι συνέχισαν να διαφεύγουν από την πρωτεύουσα του Ιράν κατά την έκτη ημέρα της αεροπορικής επίθεσης.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ σήμανε σήμερα συναγερμό περιορίζοντας προσωρινά την πρόσβαση του προσωπικού της στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται στην έρημο έξω από την Ντόχα.

Η πρεσβεία είπε στο προσωπικό της και στους Αμερικανούς πολίτες στο Κατάρ να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί «υπό το φως των συνεχιζόμενων περιφερειακών εχθροπραξιών».

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η μετακίνηση αεροσκαφών και πλοίων εντάσσεται στα σχέδια για την προστασία αμερικανικών δυνάμεων, όμως αρνήθηκαν να πουν πόσα μετακινήθηκαν και προς τα πού.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι αεροσκάφη, τα οποία δεν βρίσκονταν σε ενισχυμένα καταφύγια, μετακινήθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού μετακινήθηκαν από ένα λιμάνι στο Μπαχρέιν, όπου αγκυροβολεί ο Πέμπτος Στόλος των ΗΠΑ.

«Δεν είναι κάποια ασυνήθιστη πρακτική», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Η προστασία της δύναμης είναι η προτεραιότητα».

Το Reuters ήταν το πρώτο που είχε κάνει γνωστή αυτή την εβδομάδα τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού αεροσκαφών ανεφοδιασμού σε καύσιμα προς την Ευρώπη, καθώς και άλλων στρατιωτικών μέσων προς τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περισσότερων μαχητικών αεριωθουμένων.

Ένα αεροπλανοφόρο κατευθύνεται επίσης προς τη Μέση Ανατολή από την περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.