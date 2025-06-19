Ο ανώτατος σιίτης κληρικός του Ιράκ, Μεγάλος Αγιατολάχ Αλί Σιστανί, προειδοποίησε να αποφευχθεί οποιαδήποτε στοχοποίηση της ηγεσίας του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος Ιράν-Ισραήλ θα μπορούσε να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή στο χάος.

Οποιαδήποτε στοχοποίηση της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει «εκτεταμένο χάος που θα επιδεινώσει τα βάσανα του λαού του και θα βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους Times of Israel.

