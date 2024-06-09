Η Βόρεια Κορέα ξαναστέλνει μπαλόνια που μεταφέρουν ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με αξιωματούχους στη Σεούλ.

Από την πλευρά της, η Νότια Κορέα θα αρχίσει ξανά σήμερα, Κυριακή, να μεταδίδει προπαγανδιστικά μηνύματα μέσω μεγαφώνων που έχει εγκαταστήσει στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.

Πριν από μια εβδομάδα, η Πιονγκγιάνγκ είχε δεσμευτεί να σταματήσει προσωρινά την αποστολή τους, προειδοποιώντας όμως ότι θα συνέχιζε εάν εντόπιζε προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον Νότο.

Δεκάδες μπαλόνια που μετέφεραν σκουπίδια βρέθηκαν στη διάρκεια της νύχτας τόσο στη Σεούλ όσο και σε περιοχές κοντά στα σύνορα, με εκπρόσωπο του νοτιοκορεατικού στρατού να επιβεβαιώνει ότι προέρχονταν από τη Βόρεια Κορέα. Υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε εγρήγορση, αφού αντιμετωπίζουν «πολύ σοβαρά» το ζήτημα.

Η Σεούλ έχει προειδοποιήσει πως θα προχωρήσει σε αντίποινα για την αποστολή μπαλονιών με απορρίμματα από τη Βόρεια Κορέα. Τα αντίποινα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προπαγανδιστικά μηνύματα από τεράστια μεγάφωνα που έχουν στηθεί κοντά στα σύνορα.

Από την πλευρά της, η Πιονγκγιάνγκ αιτιολόγησε την ενέργεια ως αντίποινα για την αποστολή από νοτιοκορεάτες ακτιβιστές μπαλονιών που μετέφεραν φυλλάδια κατά του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, USB με μουσικά βίντεο κλιπ και τηλεοπτικές σειρές από τη Νότια Κορέα, καθώς και αμερικανικά δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.