Μέτρα στην Ονδούρα έπειτα από προειδοποίηση της πρεσβείας των ΗΠΑ

Οι αρχές της Ονδούρας ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας χθες Τετάρτη σε τομείς της πρωτεύουσας της χώρας, την επομένη προειδοποίησης της πρεσβείας των ΗΠΑ στο κράτος της κεντρικής Αμερικής για «πιθανή απειλή» να διαπραχθεί επίθεση με τη χρήση όπλων.

Προχθές Τρίτη, η διπλωματική αντιπροσωπεία της Ουάσιγκτον στην Τεγκουσιγκάλπα προειδοποίησε μέσω X πως έλαβε πληροφορίες για «πιθανή απειλή» διάπραξης mass shooting (σ.σ. επίθεση με τη χρήση όπλων που έχει πολλά θύματα στην ορολογία των αρχών των ΗΠΑ) σε τρεις τοποθεσίες στην πρωτεύουσα της Ονδούρας, συμπεριλαμβανομένου σχολείου, συνιστώντας στους αμερικανούς πολίτες να «αποφεύγουν» τις περιοχές αυτές.

Περίπου είκοσι οπλισμένοι στρατιωτικοί φρουρούσαν χθες το χριστιανικό σχολείο Έλιοτ Ντόβερ, στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας.

«Η σχολική ημέρα εκτυλίσσεται ομαλά», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντριά του Μαρία δε λος Άνχελες Μέντες.

«Δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή», πρόσθεσε, αρνούμενη να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για λόγους «ασφαλείας».

Στο Centro Cívico, περιοχή όπου βρίσκονται η επίσημη κατοικία της προέδρου και οι έδρες διάφορων υπουργείων, «η ασφάλεια ενισχύθηκε», αναπτύχθηκαν αστυνομικοί με πολιτικά, είπε στο AFP εκπρόσωπος των σωμάτων ασφαλείας επιτόπου. Ο τομέας αυτός, όπως και το σχολείο, αναφέρθηκε ρητώς στην προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας.

Η διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης σε «εμπορικό κέντρο που δεν έχει κατονομαστεί» στην προειδοποίησή της για πιθανή επίθεση.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Ονδούρας, ο Μάριο Ριβέρα, δήλωσε πως διενεργούνται «έρευνες» για τη δυνητική απειλή.

Ο διευθυντής της αστυνομίας της Ονδούρας, ο Χουάν Μανουέλ Γκοδόι, εξηγούσε προχθές πως διαβιβάστηκε «προειδοποίηση» που ανέφερε πως «θα μπορούσε να συμβεί κάτι», διευκρινίζοντας πως η αμερικανική πρεσβεία ενημερώθηκε σχετικά από το FBI, την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ονδούρας Ενρίκε Ρέινα τόνισε την ίδια ημέρα ότι οι αρχές στην Τεγκουσιγκάλπα αντιμετωπίζουν την πληροφορία κατά τρόπο «υπεύθυνο», διενεργούν έρευνες «ανεξάρτητα από το κατά πόσο είναι αληθής ή πιθανή» η απειλή.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στην Ονδούρα ανήλθε σε 26 ανά 100.000 κατοίκους στην Ονδούρα το 2024. Αν και συγκριτικά υψηλός σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφτεί στη χώρα της κεντρικής Αμερικής τις τελευταίες δυο δεκαετίες, κατά την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

