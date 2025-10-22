Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο προς τα ανατολικά

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» από πλευράς Πιονγκγιάνγκ έπειτα από αρκετούς μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νότιας Κορέας

Βαλλιστικός Πύραυλος της Βόρειας Κορέας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από πλευράς Πιονγκγιάνγκ έπειτα από αρκετούς μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Κορέα Νότια Κορέα βαλλιστικός πύραυλος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark