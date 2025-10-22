Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο προς τα ανατολικά

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από πλευράς Πιονγκγιάνγκ έπειτα από αρκετούς μήνες.

Πηγή: skai.gr

