Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιθυμεί να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φέτος και ότι είναι ανοιχτός σε περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες με τη Νότια Κορέα, παρά το γεγονός ότι εξαπέλυσε νέες επικρίσεις κατά του ασιατικού συμμάχου, του οποίου ο πρόεδρος επισκέπτεται τη χώρα.

«Θα ήθελα να τον συναντήσω φέτος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, καθώς καλωσόριζε τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, στον Λευκό Οίκο. «Ανυπομονώ να συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν την κατάλληλη στιγμή στο μέλλον».

Ο Τραμπ και ο Λι πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση υπό τεταμένες συνθήκες. Ο Τραμπ διατύπωσε αόριστες καταγγελίες για μια «Εκκαθάριση ή Επανάσταση» στη Νότια Κορέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού αργότερα τις απορρίψει ως πιθανή «παρεξήγηση» μεταξύ των συμμάχων.

Παρά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας τον Ιούλιο που γλίτωσε τις νοτιοκορεατικές εξαγωγές από αυστηρότερους αμερικανικούς δασμούς, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν για την πυρηνική ενέργεια, τις στρατιωτικές δαπάνες και τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που περιελάμβανε 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποσχέσεις για επενδύσεις της Νότιας Κορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Λι παρευρέθηκε σε επιχειρηματικό φόρουμ με ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και διευθύνοντες συμβούλους νοτιοκορεατικών εταιρειών και περισσότερων από 20 αμερικανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Carlyle Group, Nvidia, Boeing, GE Aerospace, Honeywell και General Motors.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο εθνικός αερομεταφορέας της Νότιας Κορέας, Korean Air 003490.KS, αναμένεται να ανακοινώσει παραγγελία για περίπου 100 αεροσκάφη Boeing.

Ο Κιμ αγνοεί τις κλήσεις Τραμπ

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ανέφεραν ότι οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας απέδειξαν την πρόθεση της Ουάσινγκτον να «καταλάβει» την κορεατική χερσόνησο και να στοχοποιήσει χώρες της περιοχής.

Από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, ο Κιμ αγνόησε τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ να αναβιώσει την άμεση διπλωματία που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της θητείας του 2017-2021, η οποία δεν οδήγησε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας.

Η ρητορική της Βόρειας Κορέας έχει ενταθεί, με τον Κιμ να δεσμεύεται να επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να καταδικάζει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας. Το Σαββατοκύριακο, ο Κιμ επέβλεψε τη δοκιμαστική εκτόξευση νέων συστημάτων αεράμυνας.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Λι απέφυγε τις θεατρικές αντιπαραθέσεις που κυριάρχησαν στην επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο και στην επίσκεψη του Νοτιοαφρικανού προέδρου Σίριλ Ραμαφόσα τον Μάιο.

Ο Λι, εφαρμόζοντας μια στρατηγική που έχουν χρησιμοποιήσει οι ξένοι επισκέπτες του Τραμπ, μίλησε για γκολφ και επαίνεσε την εσωτερική διακόσμηση και την ειρηνευτική προσπάθεια του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Νωρίτερα, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι είχε διαβάσει τα απομνημονεύματα του προέδρου του 1987, με τίτλο «Τραμπ: Η Τέχνη της Συμφωνίας», για να προετοιμαστεί.

Το γραφείο του Λι ανέφερε ότι αυτός και ο Τραμπ συζήτησαν για τη ναυπηγική βιομηχανία και ότι ο Τραμπ τόνισε την υποστήριξή του προς τον Λι. Ανέφερε ότι συζήτησαν επίσης για απόπειρες δολοφονίας εναντίον τους. Το γραφείο ανέφερε ότι το κλίμα για τη συνάντηση ήταν τέτοιο που μια γραπτή κοινή δήλωση ήταν περιττή.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο φιλελεύθερος Νοτιοκορεάτης ενθάρρυνε τον Τραμπ να συνεργαστεί με τη Βόρεια Κορέα.

«Ελπίζω να μπορέσετε να φέρετε ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο, το μόνο διαιρεμένο έθνος στον κόσμο, να μπορέσετε να συναντηθείτε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, να χτίσετε ένα Trump World (σ.σ. συγκρότημα ακινήτων) στη Βόρεια Κορέα, ώστε να μπορώ να παίζω γκολφ εκεί, και ώστε να μπορείτε πραγματικά να παίξετε έναν ρόλο ως κοσμοϊστορικός ειρηνοποιός», είπε ο Λι, μιλώντας στα κορεατικά.

Η οικονομία της Νότιας Κορέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να εγγυάται την ασφάλειά της με στρατεύματα και πυρηνική αποτροπή. Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τη Σεούλ «μηχανή χρήματος» που εκμεταλλεύεται την αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Δύσκολα θέματα

Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Λι, περιελάμβανε δύσκολα ζητήματα, όπως η επίτευξη συμφωνίας για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, την οποία η Σεούλ αρχικά προσπάθησε να εντάξει στη συμφωνία για τους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε η Νότια Κορέα να παραχωρήσει το έδαφος στο οποίο βρίσκονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, επιδιώκοντας να πιέσει αυτόν τον σύμμαχο των ΗΠΑ να πληρώσει περισσότερα σε αντάλλαγμα για την παρουσία περισσότερων από 28.000 στρατιωτών στην επικράτειά του.

«Ξέρετε, ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια βάση και υπήρξε μια συνεισφορά που έκανε η Νότια Κορέα, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μίσθωση και να αποκτήσουμε την κυριότητα του εδάφους όπου έχουμε μια μεγάλη στρατιωτική βάση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, απευθυνόμενος στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του που καθόταν δίπλα του.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα έδινε «πληροφορίες» που είχε λάβει σχετικά με τις έρευνες της Νότιας Κορέας που, όπως είπε, στόχευαν εκκλησίες και μια στρατιωτική βάση.

Αυτόν τον μήνα, η αστυνομία της Σεούλ έκανε έφοδο στην εκκλησία Sarang Jeil, με επικεφαλής τον ευαγγελικό ιεροκήρυκα Jun Kwang-hoon, ο οποίος ηγήθηκε των διαδηλώσεων υποστήριξης του εκδιωχθέντος προκάτοχου του Λι, Γιουν Σουκ-Γέολ.

Τον Ιούλιο, οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την προσπάθεια του Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο επέδωσαν ένταλμα έρευνας στο κορεατικό τμήμα μιας στρατιωτικής βάσης που λειτουργεί από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αμερικανικά στρατεύματα και υλικό δεν υποβλήθηκαν στην έρευνα.

Το ακροδεξιό κίνημα της Νότιας Κορέας, ιδίως οι ευαγγελικοί Χριστιανοί και οι υποστηρικτές του Γιουν, τον θεωρούν θύμα κομμουνιστικών διώξεων.

Ο Λι θέλει να χαράξει μια ισορροπημένη πορεία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αποφεύγοντας παράλληλα να φέρει σε αντίθεση την Κίνα, τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Σεούλ. Ακόμη και καθώς κατευθυνόταν προς την Ουάσινγκτον, έστειλε μια ειδική αντιπροσωπεία στο Πεκίνο, η οποία μετέφερε ένα μήνυμα που ζητούσε ομαλοποίηση των σχέσεων.

Μετά τη συνάντηση με τον Λι, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία για το εμπόριο». «Είχαν κάποια προβλήματα με αυτό, αλλά εμείς επιμείναμε στις θέσεις μας... Θα κάνουν τη συμφωνία», είπε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες και ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε περαιτέρω τη συνάντηση.

Σήμερα Τρίτη, ο Λι θα επισκεφθεί ένα ναυπηγείο στη Φιλαδέλφεια που ανήκει στον όμιλο Hanwha, όπου αναμένεται να αναφερθεί σε ορισμένες από τις μελλοντικές επενδύσεις της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

