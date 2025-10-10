Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ, τιμώντας τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, σύμφωνα με δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού πρακτορείου Yonhap.

Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua αναφέρει ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, που βρίσκεται σε επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, παρακολούθησε τους επετειακούς εορτασμούς, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων γυμναστικών επιδείξεων, καλλιτεχνικών παραστάσεων και στρατιωτικών παρελάσεων».

Η Πιονγκγιάνγκ συνηθίζει να οργανώνει τέτοιου είδους παρελάσεις με αφορμή επετείους, τα τελευταία χρόνια κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιδεικνύοντας τη στρατιωτική ισχύ της. Στη φετινή παρέλαση, αναλυτές περίμεναν αν θα παρουσιαστεί ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος ICBM, ικανός να πλήξει την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, στρατιωτικός της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει πως υπήρχαν ενδείξεις για πρόβες με στρατιωτικούς, πυραύλους και εξοπλισμό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής παρέλασης.

Εκτός από τον Κινέζο πρωθυπουργό, στην Πιονγκγιάνγκ βρίσκονται και ο Βιετναμέζος ηγέτης Το Λαμ, ο Ρώσος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και άλλες ξένες αντιπροσωπείες.

Σε ομιλία του, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τον ρόλο του κόμματος, υπογραμμίζοντας πως «δεν έκανε ούτε ένα λάθος» στην 80χρονη ιστορία του και τόνισε ότι «δεν υπάρχει εμπόδιο» που να μην μπορεί να ξεπεράσει ο λαός της χώρας, ούτε «μεγάλο επίτευγμα που να μην μπορεί να το πετύχει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

