Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης της Κολοβίας διέψευσε εμπλοκή στο επεισόδιο με το πλεούμενο στην Καραϊβική

Το κολομβιανό κίνημα ανταρτών Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN, γκεβαριστές) διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή στο επεισόδιο με πλεούμενο το οποίο έγινε στόχος πλήγματος στην Καραϊβική από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά.

«Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών, ούτε στην Καραϊβική, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη θάλασσα, απλούστατα επειδή το απαγορεύουν» οι αρχές του, ανέφερε ανακοίνωση του ELN με προχθεσινή ημερομηνία, που δημοσιοποιήθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης χθες Τρίτη.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε το σαββατοκύριακο ότι ταχύπλοο το οποίο επλήγη την Παρασκευή από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική ανήκε στον ELN.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο εναντιώνεται στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική, με δεκάδες νεκρούς, που αύξησαν κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή, ιδίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα. Ειδικοί σε θέματα διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας κι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν έντονα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτές.

Αντιδρώντας, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κολομβιανό ομόλογό του Πέτρο, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη για τον ισχυρισμό, ότι είναι «βαρόνος των ναρκωτικών» κι απείλησε να αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από την Κολομβία και να διακόψει την αμερικανική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Μπογοτά, στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά των ναρκωτικών.

