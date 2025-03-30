Λογαριασμός
Η Τουρκία χαιρετίζει τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης στη Συρία

Το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζει πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες για τη στήριξη της Συρίας, με την πλήρη άρση των κυρώσεων

Φιντάν - Αλ Σάρα

Η Τουρκία χαιρετίζει τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης στη Συρία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου  Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι «νέοι κυβερνήτες έχουν μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για την ηγεσία της χώρας». 

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζει πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες για τη στήριξη της Συρίας, μεταξύ άλλων με την πλήρη άρση των κυρώσεων, ώστε να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση.

Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία θα συνεχίζει να υποστηρίζει «ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς μεταβατική περίοδο». 
 

