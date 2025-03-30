Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε το Σάββατο τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, χωρίς πρωθυπουργό. Το κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνει 23 υπουργούς, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας.

Κατά την ομιλία του για την παρουσίαση της νέας κυβέρνησης ο Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στις 8 Δεκεμβρίου μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, εξέφρασε τη βούλησή του να οικοδομήσει «ένα ισχυρό και σταθερό κράτος».

Σε σύγκριση με το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα, παρέμειναν στις θέσεις τους ο υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι και ο υπουργός Άμυνας Μούραφ Αμπού Κάσρα, στενοί συνεργάτες του μεταβατικού προέδρου.

Υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει ο Μοχάμεντ Γιοσρ Μπερνία και υπουργός Εσωτερικών ο Άνας Χατάμπ.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Χιντ Καμπαουάτ – η οποία ανήκει στη χριστιανική κοινότητα της Συρίας – είναι η μοναδική γυναίκα στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Ράεντ αλ Σάλεχ – επικεφαλής της οργάνωσης «Λευκά Κράνη», μιας ομάδας διασωστών που δραστηριοποιούνταν σε περιοχές που μέχρι την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ ελέγχονταν από αντικαθεστωτικούς – διορίστηκε υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και Καταστροφών.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα έχει προαναγγείλει μια πενταετή μεταβατική περίοδο μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών, ύστερα από την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ που έβαλε τέλος σε σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.