Ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοακίμ Μεντίν, που συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορείται για τρομοκρατία και προσβολή προς τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφεραν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

«Καταζητούμενος για εγκλήματα 'ως μέλος ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης' και 'προσβολής προς τον πρόεδρο' το άτομο συνελήφθη κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 27 Μαρτίου 2025 και φυλακίστηκε στις 28 Μαρτίου», διευκρίνισε το κέντρο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης της τουρκικής κυβέρνησης, προσάπτοντάς του κυρίως τη συμμετοχή του σε διαδήλωση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στη Στοκχόλμη.

«Το ένταλμα σύλληψης δεν έχει καμία σχέση με δημοσιογραφικές δραστηριότητες», σύμφωνα με την κυβέρνηση, την ώρα που ένας δημοσιογράφος του BBC απελάθηκε και τουλάχιστον δώδεκα Τούρκοι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί επειδή κάλυπταν τις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Τουρκία μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης στις 19 Μαρτίου.

Ο Γιοακίμ Μεντίν, ρεπόρτερ της εφημερίδας Dagens ETC συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης κατά την έξοδό του από το αεροπλάνο και τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ. Όμως οι τουρκικές αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Ο διευθυντής της εφημερίδας Αντρέας Γκούσταβσον, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε "κανένα νέο" από τον δημοσιογράφο, απέρριψε τις κατηγορίες περί τρομοκρατίας που ανέφεραν τα τουρκικά ΜΜΕ για τον ρεπόρτερ της εφημερίδας του.

Το PKK θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους συμμάχους της στη Δύση.

Ο Γιοακίμ Μεντίν κατηγορείται ότι συμμετείχε «στις 11 Ιανουαρίου 2023 σε διαδήλωση που οργάνωσαν υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK στη Στοκχόλμη» στη διάρκεια της οποίας διαδηλωτές είχαν υψώσει μια μαριονέτα που απεικόνιζε τον Τούρκο πρόεδρο.

«Το Γραφείο έρευνας εγκλημάτων τρομοκρατίας της γενικής εισαγγελίας της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν στις 13 Ιανουαρίου 2023» σε βάρος «δεκαπέντε υπόπτων, μεταξύ των οποίων ο Μεντίν» διευκρινίζει το κέντρο κατά της παραπληροφόρησης.

Εξάλλου, ο δημοσιογράφος κατηγορείται ότι «παρείχε επαφές ανάμεσα στην τρομοκρατική οργάνωση PKK/KCK και τον Τύπο».

Η εν λόγω διαδήλωση είχε πραγματοποιηθεί κατά τις συνομιλίες για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, στην οποία εναντιωνόταν η Άγκυρα υποστηρίζοντας ότι η Σουηδία ήταν επιεικής απέναντι στους υποστηρικτές του PKK.

Οι φιλοκουρδικές διαδηλώσεις είχαν τότε πολλαπλασιαστεί στη Σουηδία για να καταγγείλουν μια συμφωνία ανάμεσα στις σουηδικές και τις τουρκικές αρχές ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις της Άγκυρας. Σε μία από αυτές υψώθηκε από τους διαδηλωτές μαριονέτα που απεικόνιζε τον πρόεδρο Ερντογάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει διάβημα διαμαρτυρίας και είχε απαιτήσει από τη Σουηδία να λάβει μέτρα.

Η Σουηδία εντάχθηκε εντέλει στην Ατλαντική Συμμαχία τον Μάρτιο του 2024 έπειτα από διαπραγματεύσεις 20 μηνών προκειμένου να αρθεί το τουρκικό βέτο.

«Παράλογες οι κατηγορίες»

Οι κατηγορίες για τρομοκρατία, είναι παράλογες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρέας Γκούσταβσον, ο διευθυντής της σουηδικής εφημερίδας όπου εργάζεται, της Dagens ETC.

«Αυτές οι κατηγορίες είναι παράλογες. Είναι δημοσιογράφος, τίποτα περισσότερο. Και η άσκηση της δημοσιογραφίας δεν πρέπει να θεωρείται έγκλημα. Τα γεγονότα δεν πρέπει να συνιστούν προσβολή», ανέφερε σε γραπτό μήνυμά του.

«Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι θα αφεθεί ελεύθερος και θα μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του στην Dagens ETC», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

