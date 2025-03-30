Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στο Ισραήλ - Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει στο FIR του Ισραήλ

Ισραήλ

Πυραυλική επίθεση από την Υεμένη δέχθηκε το πρωί της Κυριακής το Ισραήλ, όπου σήμανε συναγερμός.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει στο FIR του Ισραήλ, αλλά ο συναγερμός χτύπησε για να μην υπάρξουν τραυματισμοί από τα θραύσματα.

rockets

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Υεμένη πυραυλική επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark