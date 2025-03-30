Συναγερμός στο Ισραήλ - Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη

Πυραυλική επίθεση από την Υεμένη δέχθηκε το πρωί της Κυριακής το Ισραήλ, όπου σήμανε συναγερμός.
Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει στο FIR του Ισραήλ, αλλά ο συναγερμός χτύπησε για να μην υπάρξουν τραυματισμοί από τα θραύσματα.
Πηγή: skai.gr
