Συναγερμός στο Ισραήλ - Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη

Πυραυλική επίθεση από την Υεμένη δέχθηκε το πρωί της Κυριακής το Ισραήλ, όπου σήμανε συναγερμός.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει στο FIR του Ισραήλ, αλλά ο συναγερμός χτύπησε για να μην υπάρξουν τραυματισμοί από τα θραύσματα.

Πηγή: skai.gr

