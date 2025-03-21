Ιρλανδία: Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Από τα ρινγκ των αγώνων στο ρινγκ της πολιτικής. Ο λόγος για τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ιρλανδική προεδρία.



Ο πολυπρωταθλητής του UFC (Ultimate Fighting Championship - διοργάνωση Πολεμικών Τεχνών) μαχητής του MMA (μεικτές πολεμικές τέχνες), και εσχάτως ηθοποιός σε ταινία δράσης με τον Τζέικ Τζίλεγχαλ, ανήρτησε την υποψηφιότητά του στο Instagram.

Ο ΜακΚρέγκορ έκανε την ανακοίνωση με το παιδί του αγκαλιά και φορώντας το καπέλο «Make Ireland Great Again» που του δόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

Στη δήλωσή του στο Instagram, ο Ιρλανδής μαχητής διαμηνύει την αντίθεσή του στο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης, την οποία η χώρα του πρέπει να εφαρμόσει πλήρως έως τις 12 Ιουνίου 2026.



Επέκρινε κυβερνητικούς αξιωματούχους για την υποστήριξη του συμφώνου και δεσμεύθηκε να δώσει στους πολίτες τον τελευταίο λόγο.



«Ποιος άλλος θα σταθεί απέναντι στην Κυβέρνηση και θα αντιταχθεί σε αυτό το νομοσχέδιο; Οποιοσδήποτε άλλος υποψήφιος Πρόεδρος που θα επιχειρήσουν να βάλουν μπροστά δεν θα τούς (ΕΕ) αντισταθεί. Εγώ το κάνω!"



«Για λόγους σαφήνειας επίσης, ως Πρόεδρος, θα έθετα αυτό το νομοσχέδιο σε δημοψήφισμα», είπε ο ΜακΓκρέγκορ.



«Αν και αντιτίθεμαι πολύ σε αυτό το σύμφωνο, δεν είναι επιλογή ούτε δική μου ούτε της κυβέρνησης. Είναι επιλογή του λαού της Ιρλανδίας! Πάντα! Αυτή είναι μια πραγματική δημοκρατία!»



Ο ΜακΓκρέγκορ αμφισβήτησε γιατί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι «συμφωνούν τόσο ένθερμα» με το σύμφωνο, και κάλεσε σε ντιμπέιτ και κατόπιν σε δημοψήφισμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.