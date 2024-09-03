Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του έχει υποβάλει αίτημα για ένταξη στους BRICS.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΚΡ και σε ερώτηση αν η Τουρκία έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στους BRICS, ο Ομέρ Τσελίκ απάντησε:

«Ούτως ή άλλως, ο αξιότιμος πρόεδρός μας το έχει δηλώσει ήδη σε διάφορες περιστάσεις. Το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή, το αίτημά μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη σχετικά με αυτό. Εάν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή μια αξιολόγηση των BRICS σχετικά με την ένταξη στους BRICS, ή κάποια απόφαση των BRICS κλπ. θα τη μοιραστούμε μαζί σας σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά ο πρόεδρός μας έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η Τουρκία θέλει να συμμετέχει σε όλες αυτές τις σημαντικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των BRICS».

Το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg μετέδωσε, χθες Δευτέρα, ότι η Τουρκία έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη στους BRICS. Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο φέρεται να δήλωσαν ότι η Τουρκία προχώρησε στην υποβολή της αίτησης εξαιτίας της απογοήτευσής της για την πολυετή έλλειψη προόδου στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιστεύει ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται μακριά από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι ίδιες πηγές φέρεται να είπαν πως η νέα διπλωματική ώθηση της χώρας αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της να καλλιεργήσει δεσμούς με όλες τις πλευρές σε έναν πολυπολικό κόσμο, ενώ παράλληλα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ. Η υποψηφιότητα στους BRICS είναι επίσης εν μέρει αποτέλεσμα των διαφωνιών με τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, αφού η Τουρκία διατήρησε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, προσέθεσαν οι ίδιες πηγές.

Οι BRICS είναι διεθνής πολιτικός και οικονομικός οργανισμός των μεγαλύτερων αναδυόμενων αγορών. Με τη σημερινή του σύνθεση συμμετέχουν στον οργανισμό δέκα χώρες: η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ερντογάν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS από τις 22 έως 24 Οκτωβρίου στο Καζάν του Ταταρστάν, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

