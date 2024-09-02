Το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg μετέδωσε, σήμερα Δευτέρα, επικαλούμενο πηγές, ότι η Τουρκία έχει υποβάλει αίτημα πριν από μήνες για ένταξη στους BRICS.

Πηγές που επικαλείται το Bloomberg φέρεται να δήλωσαν ότι η Τουρκία προχώρησε στην υποβολή της αίτησης εξαιτίας της απογοήτευσής της για την πολυετή έλλειψη προόδου στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιστεύει ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται μακριά από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ίδιες πηγές φέρονται να είπαν πως η νέα διπλωματική ώθηση της χώρας αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της να καλλιεργήσει δεσμούς με όλες τις πλευρές σε έναν πολυπολικό κόσμο, ενώ παράλληλα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ.

Η υποψηφιότητα είναι επίσης εν μέρει αποτέλεσμα των διαφωνιών με τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, αφού η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, προσέθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το υπουργείο Εξωτερικών και η προεδρία της Τουρκίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σε δήλωσή της τον περασμένο Ιούνιο, σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας, είχε δηλώσει πως «οι πόρτες της Ένωσης (σ.σ. BRICS είναι ανοιχτές). Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια, πρέπει να είναι σύμφωνα με την επιθυμία των χωρών να γίνουν μέλη μιας Ένωσης, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στην ένταξη σε μια λέσχη ελίτ». Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, από την άλλη, είχε δηλώσει: «Έχουμε σχέσεις, είμαστε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη. Και αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία εξέλιξης».

Οι BRICS είναι διεθνής πολιτικός και οικονομικός οργανισμός των μεγαλύτερων αναδυόμενων αγορών. Στη σημερινή του σύνθεση συμμετέχουν στον οργανισμό δέκα χώρες: η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Αργεντινή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία.

