Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στο Κίεβο

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία επιτέθηκε με drones σε δύο φάσεις, θέτοντας σε λειτουργία τα συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που έκαναν λόγο μέσω Telegram για δυο κύματα drones μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν τις επιδρομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Επίθεση Κίεβο Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark