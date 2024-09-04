Νέες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που έκαναν λόγο μέσω Telegram για δυο κύματα drones μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν τις επιδρομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

