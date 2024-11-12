Το Κουρδικό και ιδιαίτερα η συνεργασία των Αμερικανών με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) που εδρεύουν στη Συρία, φαίνεται να αποκτά καίρια σημασία για τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις μετά την εκλογή Τραμπ. Η Άγκυρα θεωρεί ότι οι ΣΔΔ αποτελούν προέκταση του ΡΚΚ και επομένως συνιστούν απειλή για την ακεραιότητα της Τουρκίας. Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία- παρά τις υποσχέσεις για μια συμφωνία ειρήνης- εξακολουθούν να μην είναι καλές, Χθες οι πρόεδροι Άσαντ και Ερντογάν συμμετείχαν μαζί με άλλους ηγέτες στην έκτακτη κοινή σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο δεν υπήρξε συνάντηση μεταξύ τους. Μάλιστα ο τούρκος πρόεδρος αποχώρησε από την αίθουσα κατά την ομιλία του σύρου προέδρου.



Ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα καλέσει τη συριακή πλευρά για συνομιλίες με στόχο την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, ο Άσαντ θέτει ως όρο γι αυτό την αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη βόρεια Συρία.

Νέα τετελεσμένα στη Συρία;

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και οι φήμες ότι μπορεί να απομακρύνει ο αμερικανικό πρόεδρος την αμερικανική δύναμη από τη Συρία κινητοποίησε την Άγκυρα. Χθες, σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, ο ΥΠ.ΕΞ. Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Υπενθυμίζουμε συνεχώς στους Αμερικανούς ομολόγους μας ότι πρέπει να σταματήσουν τη συνεργασία τους με την τρομοκρατική οργάνωση στη Συρία». Όμως ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να προσπαθήσει να προκαταλάβει τους Αμερικανούς μέσω μιας διασυνοριακής επιχείρησης στη Συρία, όπως υπονόησε σε δηλώσεις του πριν από δυο ημέρες, κατά την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ. Ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν πάλι οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στο συριακό έδαφος.



«Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσουμε τους κρίκους της αλυσίδας που λείπουν από την ζώνη ασφαλείας που δημιουργήσαμε κατά μήκος των συνόρων» είπε. «Θα διακόψουμε πλήρως την επαφή μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων και των συνόρων μας. Οι επιχειρήσεις που θα εξαλείψουν την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση ως απειλή για τη χώρα μας θα συνεχιστούν. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα μέσα στο έπακρο».



Από το κενό που απομένει μέχρι την ανάληψη εξουσίας από τον νεοκλεγέντα πρόεδρο Τραμπ, τον Ιανουάριο, μπορεί να επωφεληθεί η Άγκυρα για να δημιουργήσει τετελεσμένα στις σχέσεις της με την Δαμασκό.









