Η ολλανδική αστυνομία έθεσε σήμερα υπό κράτηση αρκετά πρόσωπα στο Άμστερνταμ που αψήφησαν την απαγόρευση για διαδηλώσεις, που επιβλήθηκε ύστερα από τα βίαια επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν στο περιθώριο ποδοσφαιρικού αγώνα, και ύψωσαν λευκά πανό μπροστά από το δημαρχείο της πόλης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP μετέδωσε ότι έξι άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τον αριθμό αυτό.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο στην πόλη μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν πριν και μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της ισραηλινής Μακάμπι και του Άγιαξ Άμστερνταμ την περασμένη εβδομάδα. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια αυτά, τα οποία οι ολλανδικές αρχές όπως και ξένοι ηγέτες, όπως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκήρυξαν ως αντισημιτικά.

Μετά τις βιαιότητες αυτές, οι τοπικές αρχές επέβαλαν απαγόρευση στις διαδηλώσεις έως το πρωί της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.