Η Τουρκία ξεκινά να προμηθεύει φυσικό αέριο στη Μολδαβία

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει πενιχρές δικές της πηγές φυσικού αερίου, αλλά φιλοξενεί μια μεγάλη εγκατάσταση εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, στοχεύει να γίνει εναλλακτικός προμηθευτής σε μικρότερες αγορές φυσικού αερίου