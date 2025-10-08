Η κόρη της Ίρις Στάλτσερ είναι η κύρια ύποπτη για την επίθεση με μαχαίρι και τον σοβαρό τραυματισμό της, δήλωσαν πριν από λίγη ώρα εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας, παραπέμποντας στην κατάθεση του ίδιου του θύματος. Η κυρία Στάλτσερ έχει στο μεταξύ διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους, η κυρία Στάλτσερ, η οποία εξελέγη την περασμένη εβδομάδα δήμαρχος στην πόλη Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, κατηγόρησε την κόρη της για την επίθεση που δέχθηκε χθες στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Οι ίδιοι ανέφεραν ακόμη ότι στο εσωτερικό του σπιτιού έχουν βρεθεί στοιχεία που υποδεικνύουν τη 17χρονη και τον 15χρονο αδελφό της ως δράστες της επίθεσης. Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε χθες την αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία.

Τα δύο παιδιά προσήχθησαν ήδη χθες και αντιμετωπίζουν υποψίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και σήμερα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε εκ νέου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά υποκινούμενη πράξη, ενώ πρόσθεσε ότι και κατά το παρελθόν έχει χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας στην κατοικία της Ίρις Στάλτσερ για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η 57χρονη Ιρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται, φέρεται να δέχθηκε συνολικά 13 μαχαιριές μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, τα φερόμενα όπλα της επίθεσης, ένα κουζινομάχαιρο και ένα άλλο μαχαίρι, βρέθηκαν στο υπνοδωμάτιο του 15χρονου θετού γιου της. Οι υποψίες, ωστόσο, στρέφηκαν και κατά της 17χρονης θετής κόρη της πολιτικού. Αν και το μαχαίρι, με ίχνη αίματος, φέρεται να βρισκόταν στο σακίδιο του αγοριού, εκεί βρέθηκαν επίσης ρούχα με λεκέδες αίματος τα οποία πιστεύεται ότι ανήκουν στη 17χρονη. Και τα δύο παιδιά βρίσκονταν στην αστυνομία το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ένας καβγάς μεταξύ μητέρας και κόρης είχε σημειωθεί το περασμένο καλοκαίρι. Αναφέρθηκαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και χρήσης μαχαιριού, ενώ υπήρξαν επίσης επανειλημμένες εντάσεις με τον γιο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας ανθρωποκτονιών, Γενς Ράουτενμπεργκ, η 57χρονη ανακρίθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της ίδιας μέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατηγόρησε για την επίθεση τη θετή κόρη της, ενώ ο τόπος του εγκλήματος φέρεται να ήταν το υπόγειο του σπιτιού.

Από τις μαχαιριές, η γυναίκα υπέστη απειλητικά για τη ζωή της τραύματα στο άνω μέρος του σώματος. Ο εισαγγελέας που διεξάγει την έρευνα δήλωσε στο Bild, ωστόσο, ότι «η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή». Η 57χρονη υπέστη επίσης σοβαρά τραύματα στο κρανίο που προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Bild ακόμα και την Τετάρτη, μία ημέρα μετά το περιστατικό, οι ερευνητές βρίσκονταν ακόμη στο σημείο της έρευνας στο σπίτι της δημάρχου. Η εισαγγελία χαρακτηρίζει πλέον το έγκλημα όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως σοβαρή σωματική βλάβη. Ως εκ τούτου, δεν έχει ζητηθεί ένταλμα σύλληψης.

Τα υιοθετημένα παιδιά αναμένεται να αφεθούν ελεύθερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία προστασίας ανηλίκων.

Πηγή: Skai.gr, Bild, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.