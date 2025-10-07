Λογαριασμός
Στην Τουρκία και τον Λίβανο τον Νοέμβριο ο Πάπας Λέων

Ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί την Τουρκία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και τον Λίβανο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου

Πάπας Λέων

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο Πάπας Λέων θα ταξιδέψει στην Τουρκία και τον Λίβανο τον επόμενο μήνα, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως Πάπας, μια σημαντική χειρονομία τόσο προς τους Χριστιανούς όσο και προς τους Μουσουλμάνους με μια επίσκεψη πλούσια σε συμβολισμό, σημειώνουν οι Times of Israel.

Ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί την Τουρκία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και τον Λίβανο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου. Η επίσκεψη στην Τουρκία θα περιλαμβάνει προσκύνημα στην Ιζνίκ για τον εορτασμό της 1700ης επετείου της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας.

Πηγή: skai.gr

Βατικανό Πάπας Λέων 14ος Τουρκία
