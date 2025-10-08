Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει προσκαλέσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί σε τελετή υπογραφής, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα. Η πρόσκληση προβλήθηκε ευρέως από τα αραβικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής, όπως το Al-Ain και το Al-Arabiya, ως ένδειξη αισιοδοξίας για ένα πιθανό τέλος στις συγκρούσεις στη Γάζα.

Ο Αιγύπτιος ηγέτης έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Αιγύπτου. «Θα ήταν πραγματικά υπέροχο, εάν, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, μπορούσατε να παραστείτε στην υπογραφή της», είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Ο Σίσι θεωρεί ότι οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ εξελίσσονται θετικά. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και ο διευθυντής της τουρκικής Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών βρίσκονται όλοι στο Σινά για τις διαπραγματεύσεις.

Το Al-Arabiya ανέφερε επίσης ότι «ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να απειλήσει το αιγυπτιακό κράτος, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ξεπερνά κάθε πρόκληση και να αντιμετωπίζει κάθε απειλή». Το Al-Ain σημείωσε ότι «ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι επιβεβαίωσε πως υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικές εξελίξεις στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του να παραστεί στην υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Αίγυπτο, εάν αυτή επιτευχθεί».

Ο Σίσι πρόσθεσε ακόμη: «Υπάρχουν σημαντικοί απεσταλμένοι που στάλθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Έλαβα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα που θα ήθελα να ανακοινώσω στους Αιγύπτιους, στην περιοχή και στον κόσμο: Έρχονται με ισχυρή βούληση, ισχυρό μήνυμα και ισχυρή εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ για να τερματίσουν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων. Ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Πηγή: skai.gr

