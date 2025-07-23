Έφτασε στην Άγκυρα η ουκρανική αντιπροσωπεία για διμερείς συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους, ενόψει των συνομιλιών με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη αργότερα σήμερα, δήλωσε στο Reuters ουκρανική διπλωματική πηγή.

Το Κίεβο είναι έτοιμο να κάνει σημαντικά βήματα προς την ειρήνη και μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αναμένει «πολύ δύσκολες συζητήσεις» με το Κίεβο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα γίνουν απόψε στην Κωνσταντινούπολη, αποκλείοντας και πάλι την πιθανότητα μιας γρήγορης διπλωματικής εξέλιξης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κανείς δεν περιμένει έναν εύκολο δρόμο. Φυσικά, θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αντίστοιχες προτάσεις των εμπόλεμων πλευρών για να τερματιστεί η σύγκρουση είναι «εκ διαμέτρου αντίθετες».

Αυτός ο τρίτος γύρος απευθείας συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη γίνεται, για άλλη μια φορά, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έδωσε περιθώριο στη Μόσχα, στα μέσα Ιουλίου, 50 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία με το Κίεβο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές κυρώσεις.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του από τις χώρες της Δύσης κατηγορούν το Κρεμλίνο ότι παρεμποδίζει τις διαπραγματεύσεις εγείροντας υπερβολικές απαιτήσεις, ενώ ο ρωσικός στρατός, που υπερτερεί σε στρατιώτες και εξοπλισμό, συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις στο μέτωπο, όπου καταλαμβάνει σταδιακά εδάφη.

Σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάκτηση ενός ακόμα χωριού, του Βαρατσίνε, στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι (βορειοανατολικά).

Σε αυτό το πλαίσιο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η προθεσμία των 50 ημερών του Τραμπ είναι «πολύ μεγάλη» διορία όταν «αθώοι πολίτες πεθαίνουν κάθε μέρα».

Η σύγκρουση, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και στις δύο πλευρές, άμαχους και στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με το Κίεβο και τη Μόσχα, οι αποστολές τους βρίσκονταν σήμερα το μεσημέρι καθ’ οδόν προς την Κωνσταντινούπολη, όπου προβλέπεται να διεξαχθούν οι συνομιλίες απόψε.

«Η συνάντηση μεταξύ της τουρκικής, της ρωσικής και της ουκρανικής αποστολής θα ξεκινήσει στο πρώην ανάκτορο του Τσιραγάν (στην Κωνσταντινούπολη) γύρω στις 19.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του αρχηγού της (τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών) ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν», δήλωσε αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, που θέλησε να μην κατονομαστεί.

Η προοπτική διπλωματικών εξελίξεων συνέχιζε να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς οι θέσεις των δύο στρατοπέδων φαίνεται αυτή τη στιγμή ασυμβίβαστες.

Οι προηγούμενες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο και τον Ιούνιο κατέληξαν μόνο σε συμφωνίες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων και νεκρών στρατιωτών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί χθες ότι περιμένει να συζητήσει με τη Μόσχα νέες ανταλλαγές καθώς και τον επαναπατρισμό παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη θα είναι, όπως και τις προηγούμενες φορές, ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, καταξιωμένος διπλωμάτης.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η σύνθεση της ρωσικής αποστολής είναι «αμετάβλητη» και θα τελεί υπό την ηγεσία, όπως και τις άλλες φορές, ενός αξιωματούχου χαμηλότερης βαθμίδας, του πρώην υπουργού Πολιτισμού και εθνικιστή ιστορικού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι συζητήσεις που προβλέπονται για σήμερα θα αφορούν κυρίως τα «μνημόνια» που αντηλλάγησαν τον Ιούνιο από τις δύο πλευρές και περιλαμβάνουν τις ειρηνευτικές τους προτάσεις, που σύμφωνα πάντα με τον Πεσκόφ, είναι «εκ διαμέτρου αντίθετες».

Κατά τις συνομιλίες θα συζητηθεί επίσης η «πολύ σημαντική διαδικασία» ανταλλαγής αιχμαλώτων, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Επί του πεδίου, τα πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, 71 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στοχοποίησαν την Ουκρανία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά στην ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας (νότια) όπου μία γυναίκα σκοτώθηκε από πλήγμα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι εξουδετέρωσε στη διάρκεια της νύχτας 33 ουκρανικά drones που εκτοξεύθηκαν προς το ρωσικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.