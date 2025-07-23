Μια ηλικιωμένη γυναίκα από το κεντρικό Ισραήλ συνελήφθη από την Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) με την υποψία ότι θα επιχειρούσε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως μετέδωσε σήμερα το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN, η γυναίκα είναι ύποπτη για σχεδιασμό επίθεσης κατά της ζωής του πρωθυπουργού της χώρας με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η ύποπτη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα, συνελήφθη πριν από δύο εβδομάδες, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο να της απαγορευτεί η είσοδος σε όλα τα κυβερνητικά ιδρύματα και να μην πλησιάζει τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την Jerousalem Post και το ΚΑΝ, την Πέμπτη θα της απαγγελθεί κατηγορητήριο για συνωμοσία με σκοπό την τέλεση εγκλήματος και συνωμοσία με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικής πράξης.

