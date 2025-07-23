Ρωσία: Πέθανε ανώτατη δικαστικός και συμφοιτήτρια του Πούτιν

Ένας νέος «μυστηριώδης θάνατος», προστίθεται στη μακρά αλυσίδα θανάτων, που πλήττει τη ρωσική ελίτ. Η ανώτατη δικαστής της Ρωσίας και πρώην συμφοιτήτρια του Βλαντίμιρ Πούτιν πέθανε σήμερα Τετάρτη - μόλις 15 μήνες αφότου ανέλαβε τα ηνία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας.

Η Ιρίνα Ποντνόσοβα, 71 ετών, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με ρωσικές πηγές - αλλά Ουκρανοί σχολιαστές κάνουν λόγο μόνο για τον τελευταίο σε μια σειρά «μυστηριωδών» θανάτων υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων ή στελεχών.

Η Ποντνόσοβα, η οποία διορίστηκε πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ρωσίας τον Απρίλιο του 2024 κατόπιν σύστασης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Διαδέχθηκε τον επί χρόνια επικεφαλής Βιατσεσλάβ Λεμπέντεφ, και έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση.

Το ουκρανικό κανάλι Telegram Pravda Gerashchenko ανέφερε: «Μια σειρά θανάτων υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων συνεχίζεται στη Ρωσία - μια συμφοιτήτρια του Πούτιν, ο οποίος διορίστηκε πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου, πέθανε».

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε: «Η ακριβής αιτία θανάτου της Ποντνόσοβα δεν είναι ακόμη γνωστή.

«Τα ρωσικά προπαγανδιστικά μέσα αναφέρουν ότι πέθανε μετά από "σοβαρή ασθένεια"».

Το κανάλι κατέληξε στο συμπέρασμα: «Στη Ρωσία, άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολλά για τα μυστικά της ελίτ του Κρεμλίνου συνεχίζουν να πεθαίνουν».

Η Ποντνόσοβα είχε αποκαλύψει το 2001 ότι οι γυναίκες δεν συμπαθούσαν τον αδέξιο Πούτιν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Λένινγκραντ, όπου και οι δύο σπούδασαν στη νομική σχολή κατά τη σοβιετική εποχή. Οι αποκαλύψεις σίγουρα, αν και δεν ήταν κάτι αξιόμεμπτο, δεν ήταν και τόσο κολακευτικές για το προφίλ του Ρώσου προέδρου, με κάποιους να μιλούν και για «ταπεινωτικές αναφορές».

«Θυμάμαι καλά την τελευταία Πρωτοχρονιά [στο πανεπιστήμιο] - ήμασταν όλοι μεταμφιεσμένοι, και ο Βολόντα [Βλαντιμίρ] ήρθε με ένα μέτριο κοστούμι. «Σχολίασε: "Αυτή είναι η στολή του Στίρλιτς", αναφερόμενος στον θρυλικό φανταστικό κατάσκοπο.

Συνέχισε: «Εκείνη την παραμονή Πρωτοχρονιάς, όλοι έκαναν ζευγάρια και μόνο ο Πούτιν έφυγε μόνος του από το πάρτι...

«Δεν χόρευε στις ντίσκο - απλώς στεκόταν δίπλα στον τοίχο ψιθυρίζοντας, προτιμούσαμε πιο εξωστρεφείς τύπους».

