Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επισημοποίησε χθες Παρασκευή την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας, την οποία είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία την προηγούμενη εβδομάδα.

«Το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εξωτερικών χορηγούν άδειες για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στη Συρία», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χορηγεί απαλλαγή βάσει του «νόμου του Καίσαρα» για την προστασία των αμάχων στη Συρία, «η οποία θα επιτρέψει στους ξένους εταίρους μας, στους συμμάχους μας και στην περιοχή να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες (της χώρας)», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αυτός ο νόμος του 2020 προέβλεπε αυστηρές κυρώσεις σε βάρος οποιασδήποτε οντότητας ή εταιρείας που συνεργαζόταν με το καθεστώς Άσαντ, το οποίο ανατράπηκε τον Δεκέμβριο από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών δυνάμεων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο «μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ να άρει όλες τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Συρία λόγω των καταχρήσεων που διέπραξε το καθεστώς Άσαντ», αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή, ότι θα διατάξει την άρση των κυρώσεων κατά της ισλαμιστικής κυβέρνησης της Συρίας, κατόπιν εντολής του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, μια σημαντική αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ στην οποία προχώρησε πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα στο Ριάντ, εκφράζοντας την επιθυμία του να δώσει μια ευκαιρία στις νέες αρχές που ανέλαβαν την εξουσία στη Δαμασκό «να μεγαλουργήσουν».

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.