Η Συρία χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για άρση των κυρώσεων εναντίον της χώρας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας χαιρέτισε νωρίς το Σάββατο την απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν απαλλαγή από τις κυρώσεις σε βάρος της χώρας, λέγοντας ότι αποτελεί «θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ανακούφιση των ανθρωπιστικών και οικονομικών δεινών της χώρας», ανέφερε το Reuters.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε γενική άδεια που επιτρέπει συναλλαγές που αφορούν την συριακή κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, καθώς και την κεντρική τράπεζα και κρατικές επιχειρήσεις.

