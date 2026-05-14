Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σήμερα να διενεργηθεί έρευνα για πιθανά «εγκλήματα πολέμου» διαπραχθέντα από τον ισραηλινό στρατό στη νότια Συρία, όπου σπίτια υπέστησαν σύμφωνα με τη ΜΚΟ «εσκεμμένη καταστροφή» μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Αφού κατέλαβε την εξουσία συμμαχία ισλαμιστών στη Συρία, στα τέλη του 2024, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη όπου περιπολούν κυανόκρανοι του ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι διαχωρίζει τις ισραηλινές και τις συριακές ένοπλες δυνάμεις, στο υψίπεδο του Γκολάν, που κατέλαβε το 1967 και αργότερα προσάρτησε το εβραϊκό κράτος.

Μονάδες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εισήλθαν σε «τρία χωριά και κοινότητες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του ΟΗΕ, στην επαρχία Κουνέιτρα», στη νότια Συρία, αναφέρει η Αμνηστία σε ανακοίνωσή της.

Οι δυνάμεις αυτές «έκαναν εφόδους και διέταξαν κατοίκους να φύγουν», να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συνεχίζει.

«Χάρη σε εικόνες από δορυφόρους, η Διεθνής Αμνηστία μπόρεσε να επαληθεύσει ότι 23 κτίρια στα χωριά αυτά υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άλλα δύο σπίτια ισοπεδώθηκαν, όπως και κοντινοί κήποι και αγροτικές εκτάσεις, το 2024 και το 2025», ενώ «δεν διεξάγονταν εχθροπραξίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις καταστροφές αυτές».

«Η εσκεμμένη καταστροφή από τον ισραηλινό στρατό σπιτιών πολιτών στην επαρχία Κουνέιτρα, στη νότια Συρία, από τον Δεκέμβριο του 2024, χωρίς να υπάρχει ανάγκη γι’ αυτή από στρατιωτική σκοπιά, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου», τονίζει η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με την Κριστίνε Μπέκερλε, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος της ΜΚΟ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, «η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, όπως διαπιστώθηκε τα τελευταία χρόνια στη Γάζα και στον Λίβανο και πλέον, όπως τεκμηριώνει η έρευνά μας, στη Συρία».

Οι όποιες επιχειρήσεις με σκοπό να αποκατασταθεί «η ασφάλεια των συνόρων του Ισραήλ δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ισοπέδωση και την ανατίναξη σπιτιών και χωριών στο έδαφος άλλης χώρας», πρόσθεσε η κ. Μπέκερλε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης.

Έπειτα από χρόνια πολέμου, οι κυβερνήσεις της Συρίας και του Ισραήλ ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο, υπό πίεση των ΗΠΑ, να δημιουργήσουν μηχανισμό επικοινωνίας και διεξήγαγαν αρκετούς κύκλους συνομιλιών με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.