Συρία: Σύλληψη πρώην πτεράρχου προσκείμενου στον Άσαντ για καταστολή πολιτών

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός πρώην πτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας επί προεδρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, σε βάρος του οποίου η ΕΕ είχε επιβάλει κυρώσεις για την ευθύνη του στην καταστολή πολιτών και στη χρήση χημικών όπλων. «Ο πτέραρχος Τζάγιεζ Χαμούντ αλ Μούσα, αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας επί καθεστώτος Άσαντ, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ισλαμιστικές αρχές, οι οποίες ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, προχώρησαν σε συλλήψεις πρώην αξιωματούχων και υποσχέθηκαν δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του έκπτωτου καθεστώτος. Ο πτέραρχος Μούσα, ο οποίος υπηρέτησε επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες στις ένοπλες δυνάμεις, έγινε αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας το 2015, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Ήταν κυρίως υπεύθυνος για τον συντονισμό με τις ρωσικές δυνάμεις που είχαν παρέμβει το 2015 στο πλευρό του Μπασάρ αλ Άσαντ. Η σύγκρουση στη Συρία, που ξέσπασε το 2011 μετά την καταστολή διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, μετρά περισσότερους από 500.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Τον Ιούλιο του 2017, ο πτέραρχος Μούσα είχε συμπεριληφθεί από την ΕΕ σε μια λίστα 16 προσωπικοτήτων της Συρίας σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις, εκ των οποίων ο Άσαντ. Η ΕΕ υπογράμμιζε τότε την ευθύνη του στη «βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ, όταν ο Μούσα ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας».

Μετά την αποστράτευσή του το 2016, διορίστηκε κυβερνήτης της Χασάκα, στη βόρεια Συρία. Καθώς προερχόταν από μια σημαντική αραβική φυλή της Ντέιρ Εζόρ, ο Μούσα ήταν γνωστός για την πίστη του στον ανατραπέντα πρόεδρο και ζητούσε την εξόντωση των αντιπάλων του. Η Δαμασκός ανακοίνωσε ήδη την Παρασκευή τη σύλληψη δύο πρώην υψηλόβαθμων στρατιωτικών, εκ των ο οποίων ο ένας κατηγορείται για συμμετοχή σε μια από τις φονικότερες χημικές επιθέσεις του εμφυλίου πολέμου, το 2013.

Η πρώτη δίκη ενός εξέχοντος προσώπου του πρώην καθεστώτος, του εξαδέλφου του Μπασάρ αλ Άσαντ και πρώην αρχηγού της πολιτικής ασφάλειας στη Ντεράα, κοιτίδα της εξέγερσης του 2011, ο Ατέφ Νατζίμπ, άρχισε στις 27 Απριλίου στη Δαμασκό.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ και ο αδελφός του Μαχέρ, που διέφυγαν από τη Συρία μετά την πτώση τους τον Δεκέμβριο του 2024, αναμένεται επίσης να δικαστούν ερήμην στο πλαισιο της δίκης αυτής.

