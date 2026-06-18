Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Τα παιχνίδια αυτά πρόκειται να είναι τα τελευταία του Ζαν Μοντέρο με τη φανέλα των «νυχτερίδων», με τη Marca να «κλειδώνει» με δημοσίευμά της την αποχώρησή του και την ενσωμάτωσή του στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο γκαρντ των Ισπανών θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, βάζοντας έτσι τέλος στις όποιες αμφιβολίες μπορεί να υπήρχαν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Όπως επιβεβαίωσε η Marca, ο Δομινικανός γκαρντ θα αποχωρήσει από τη Βαλένθια έπειτα από δύο σεζόν γεμάτες ατομικές και ομαδικές επιτυχίες και θα συνεχίσει την καριέρα του στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πριν από αυτό, πάντως, ο Μοντέρο έχει ακόμη μια αποστολή να ολοκληρώσει, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις στα φετινά playoffs. Σε πέντε αγώνες μετρά κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, με τη Βαλένθια να έχει πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες και να φτάνει αήττητη μέχρι τους τελικούς».





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