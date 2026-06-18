Τραμπ: Πιθανότατα θα στηρίξω τον Νετανιάχου στις εκλογές, αλλά να δούμε ποιος θα είναι υποψήφιος

Βαθαίνει το ρήγμα στη σχέση Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου με τους δύο συμμάχους να μην κρύβουν πλέον τις διαφωνίες τους, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε δοκιμασία τη συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ.

Στην τελευταία ένδειξη της απόστασης που φαίνεται να χωρίζει πλέον τους μέχρι πρότινος στενούς συμμάχους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ισραηλινό Kan News ότι πιθανότατα θα στηρίξει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στις φετινές εκλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική του στάση θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.

«Πιθανότατα θα στηρίξω τον Νετανιάχου στις εκλογές, αλλά πρέπει να δούμε ποιος θα είναι υποψήφιος», δήλωσε ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Έχω καλή σχέση με τον Μπίμπι, αλλά πρέπει να είναι πιο λογικός. Είμαι έτοιμος να συναντηθώ μαζί του».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, λόγω της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν και των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Η Wall Street Journal αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τις συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες, όπως σημειώνει η εφημερίδα, «δεν είναι πλέον τόσο φιλικές όσο στο παρελθόν», στον απόηχο της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο ηγετών, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις καταστροφές στον Λίβανο, λέγοντας στον Νετανιάχου:

«Γιατί ανατινάζεις κτίρια; Σταμάτα να ανατινάζεις κτίρια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται επίσης να συνέκρινε τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία με τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930.

Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη στις διαφωνίες των δύο ηγετών για τον τρόπο αντιμετώπισης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν. Σε μία από τις συνομιλίες τους, σύμφωνα με τις πηγές, ο Νετανιάχου ρώτησε τον Τραμπ: «Ντόναλντ, πώς θα διασφαλίσεις ότι αυτό θα τηρηθεί;»

Σε άλλες συνομιλίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να επικαλέστηκε ιστορικούς λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη προς το Ιράν.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι «κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον Νετανιάχου» και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «θέλει να βομβαρδίσει τους πάντες».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εξαιρετικό», προσθέτοντας ωστόσο ότι: «Μερικές φορές το παρακάνει».

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε επίσης ότι στις συνομιλίες τους ο Νετανιάχου πιέζει συστηματικά υπέρ περισσότερων στρατιωτικών ενεργειών, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αρχίσει να κουράζει τον Τραμπ.

«Ο Μπίμπι εξηγεί στον πρόεδρο γιατί πρέπει να βομβαρδιστεί ένας στόχος, γιατί οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών γνωρίζουν πώς και πότε πρέπει να γίνει, και ο πρόεδρος ακούει. Οι συζητήσεις είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες», ανέφερε ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

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