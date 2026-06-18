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Κρίστιαν Στόκερ: Η ΕΕ πρέπει να κινηθεί προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν

Τονίζει ότι οι πόλεμοι δεν τερματίζονται με τη χρήση όπλων, αλλά μέσω επιτυχημένης διπλωματίας, η οποία απαιτεί τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας

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Christian Stocker

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη «δυναμική» γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία για να προωθήσει τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με όπλα, αλλά με επιτυχημένη διπλωματία. Και για να πετύχει η διπλωματία, χρειάζονται συζητήσεις, χρειάζονται διαπραγματεύσεις και αυτοί οι δίαυλοι πρέπει πρώτα να ανοίξουν», τόνισε ο Στόκερ στους FT.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία
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