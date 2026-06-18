Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρουσίασε σήμερα ένα «πλαίσιο γραμματισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)» για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πλαίσιο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, στους προϊσταμένους της εκπαίδευσης και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης μια κοινή κατανόηση των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την ΤΝ με υπευθυνότητα και κατά τρόπο δεοντολογικό. Παρέχει καθοδήγηση και παραδείγματα δραστηριοτήτων για την τάξη και διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις τομείς: αλληλεπίδραση με την ΤΝ, δημιουργία με την ΤΝ, διαχείριση της ΤΝ και διαμόρφωση της ΤΝ.

Το πλαίσιο στηρίζει επίσης τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση, προσανατολισμένη στο μέλλον. Μέρος της Ένωσης Δεξιοτήτων, η δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση, η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, θα στηρίξει περαιτέρω την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον μετασχηματισμό της ΤΝ.

Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται με την υποστήριξη του CodeAI και της διεθνούς εμπειρογνωσίας.

Η Ροξάνα Μινζάτου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, δήλωσε: «Ο γραμματισμός στον τομέα της ΤΝ αποτελεί θεμελιώδη ικανότητα για τους νέους μας. Η κατανόηση και η υπεύθυνη χρήση της ΤΝ είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, καθώς και για την προστασία της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής μας, και ξεκινά από τις σχολικές μας τάξεις. Με τη δρομολόγηση αυτού του πλαισίου, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη της εκπαίδευσης στον γραμματισμό στον τομέα της ΤΝ σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

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