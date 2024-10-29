Σε μια πρόσφατη συγκέντρωση στελεχών στην Καλιφόρνια, μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ότι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες και δύο πρώην πρόεδροι συζήτησαν την πιθανότητα επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό για τις εταιρείες τους. Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον προειδοποίησε για τις απειλές που μπορεί να επιφέρει μια νίκη του Τραμπ στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ενώ ο επίσης πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση των δασμών.

Ο Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει την εξουσία του για αντεκδίκηση απέναντι σε αντιπάλους και έχει ζητήσει οικονομική υποστήριξη από επιχειρηματίες. Ορισμένοι CEO που προηγουμένως είχαν εκφράσει κριτική απέναντι στον Τραμπ, τώρα αποφεύγουν να λάβουν δημόσια θέση. Για παράδειγμα, ο Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτης της Washington Post, αποφάσισε να μη στηρίξει τη Χάρις δημοσίως, και το ίδιο συνέβη με τον ιδιοκτήτη των Los Angeles Times, Πάτρικ Σουν-Σιονγκ, ο οποίος ακύρωσε την προγραμματισμένη υποστήριξη του στη Χάρις.

Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται από τους συμμάχους και υποστηρικτές του Τραμπ ως ένδειξη υποστήριξης, με κάποιους να θεωρούν την ουδετερότητα του Μπέζος ως «σιωπηρή υποστήριξη». Ενώ ορισμένοι επιχειρηματίες προσπαθούν να αποσυνδέσουν την οικονομική τους επιτυχία από την πολιτική στήριξη, άλλοι επιδιώκουν ιδιωτικά να βρουν πρόσβαση στην ομάδα του Τραμπ, καθώς ανησυχούν για το ενδεχόμενο «εκδίκησης» σε περίπτωση επανεκλογής του.

Η αλλαγή στάσης των δισεκατομμυριούχων και CEO αντανακλά την αυξανόμενη αβεβαιότητα για το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, αλλά και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων και πολιτικών επιλογών.

Με την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ να είναι εξαιρετικά πολωμένη, πολλές κορυφαίες εταιρείες διαπραγματεύονται εκ νέου την πολιτική τους θέση για να διατηρήσουν θετικές σχέσεις ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

