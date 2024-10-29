Λογαριασμός
Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες στη Γαλιλαία του Ισραήλ – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες - Βίντεο

Μία ρουκέτα διαπέρασε την αεράμυνα και έπεσε σε περιοχή της Γαλιλαίας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλους τρεις

Χεζμπολάχ: Επίθεση με ρουκέτες στη Γαλιλαία – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Μπαράζ ρουκετών εξαπέλυσε τον πρωί η Χεζμπολάχ εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ ενώ παράλληλα ανακοίνωνε τον Ναΐμ Κασέμ ως τον νέο ηγέτη της οργάνωσης. 

Μία ρουκέτα διαπέρασε την αεράμυνα και έπεσε σε περιοχή της Γαλιλαίας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλους τρεις. 

Οι ισραηλινές υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι  ένας άνδρας σκοτώθηκε στο Ma'alot-Tarshiha και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά και είναι σε ελαφριά κατάσταση. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ
