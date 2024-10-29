Χεζμπολάχ: Επίθεση με ρουκέτες στη Γαλιλαία – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Μπαράζ ρουκετών εξαπέλυσε τον πρωί η Χεζμπολάχ εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ ενώ παράλληλα ανακοίνωνε τον Ναΐμ Κασέμ ως τον νέο ηγέτη της οργάνωσης.

Μία ρουκέτα διαπέρασε την αεράμυνα και έπεσε σε περιοχή της Γαλιλαίας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλους τρεις.

Schweres Sperrfeuer mit ca. 50 Geschossen aus dem #Libanon auf den Norden von #Israel. Ein Toter (22 Jahre alt) nach Raketeneinschlag in Ma’alot-Tarshiha, mehrere weitere verletzt. pic.twitter.com/ZMxzjMSPJD — Fabian פביאן 🎗️ (@Fabi_el__) October 29, 2024

Οι ισραηλινές υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε στο Ma'alot-Tarshiha και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά και είναι σε ελαφριά κατάσταση.

